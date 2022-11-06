تدليك الوجه من الحاجات المفيدة جدا لصحة ونضارة البشرة ، ولو دخلتيه في روتين العناية ببشرتك هتحسي بالفرق على بشرتك ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على روتين تدليك الوجه لبشرة نضرة وصحية بالخطوات والفيديو.
فوايد تدليك الوجه:
1- بيقلل التوتر:
نقط الضغط على الوجه مرتبطة بأنظمة الجسم المختلفة ، ولما بيتم تدليك نقط الضغط دي ، جسمك بيستجيب بشكل ايجابي ، وده هيأدي لانخفاض مستويات القلق وتحسين الحالة المزاجية.
2- بيمنع الشيخوخة:
تدليك الوجه بيساعد على تعزيز تجديد الخلايا وتعزيز نمو الكولاجين ، يعني باختصار التدليك هيأخر عملية الشيخوخة وبشرتك هتبقى اكتر شباب.
3- بيعزز الدورة الدموية:
معروف ان التدليك بيساعد على تعزيز الدورة الدموية ، وده بيأدي لحصول الخلايا على اكسجين ومواد غذائية اكتر ، وبالتالي خلايا البشرة هتكون اكتر صحة ونضارة.
قبل ما نبدأ التدليك في 3 قواعد عشان تعملي التدليك بشكل صحيح:
– الضغط على البشرة يكون ضغط متوسط مش بقوة.
– اتأكدي من نضافة بشرتك وايديكي او ضوافرك قصيرة.
– المسي الوجه بشكل لطيف واتعاملي معاه بالراحة.
روتين تدليك الوجه:
– الخطوة 1: اول حاجة عشان تبدأي التدليك ، حطي مرطب او زيت وجه عشان بشرتك تبقى رطبة ويكون التعامل معاها اسهل ، بعدها حطي صوابعك على الجبهة وحركيها في حركة متعرجة ، مع شد الجلد في اتجاهين عكس بعض ، واستمري في التدليك بالشكل ده مع النقر بصوابعك على الجبهة ، ده بيريح العضلات المتوترة على الجبهة وبيحفز تدفق الدم ، بيشد المسام وبينعم خطوط الجبهة ، كرري التدليك ده حوالي 8 – 10 مرات.
– الخطوة 2: بعد كده بمساعدة الصوباعين الابهام والسبابة ، ابدأي بالضغط عند منابت الشعر من الجانبين واتحركي ببطء من الشمال لليمين في حركات دائرية ، ده هيأدي لتقليل الضغط والتوتر على جبهتك ، وهيساعدك على الاسترخاء ، كرريه لمدة 30 ثانية بشكل مستمر.
– الخطوة 3: دلوقتي خطوة تدليك تحت العيون ، استخدمي الصوباع الوسطاني والصوباع البنصر وتدليك تحت العيون على شكل حرف U ، واتأكدي انك ماتضغطيش اوي اثناء خلي التدليك خفيف ، ده هيساعدك على التخلص من الانتفاخ تحت العين وزيادة تدفق الدم في المنطقة دي.
– الخطوة 4: دلوقتي حطي 4 صوابع على عضم الخدين وحركيهم في ضربات تصاعدية ، ابدأي من نص عضم الخدين لفوق ، التدليك ده بيدي الخدين نضارة ولون وردي طبيعي عن طريق زيادة الدورة الدموية في المنطقة دي.
– الخطوة 5: بصي لفوق واستخدمي الزاوية بين الابهام والسبابة ، واسحبي من خلال خط الفك في حركة هبوطية ، الطريقة دي هتساعد على طرد كل السموم من الوجه وبيساعد على الاسترخاء ، كرريه حوالي 5 – 10 مرات.
– الخطوة 6: اخر خطوة ، حطي ايديكي الاتنين على الوجه كله وخدي انفاس عميقة ومسترخية.
الطريقة بالفيديو:
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