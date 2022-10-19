نصايح ووصفات طبيعية للعناية بالبشرة اللي بتعاني من البهاق

البقع البيضا على البشرة والمعروفة بالبهاق ، على الرغم انها مش مشكلة جلدية شائعة اوي ، الا انه في كتير من الاشخاص على مستوى العالم بيعانوا منها ، والمشكلة دي ممكن تحصل لاسباب كتير ، وغالبا الجلد بيكون حساس وبيحتاج عناية خاصة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشوف مع بعض وصفات طبيعية للجلد المصاب بالبهاق بالاضافة لنصايح للعناية بالبشرة اللي بتعاني منه.
نصايح للعناية بالبشرة اللي بتعاني من البهاق:
البقع البيضا دي بتحصل للوش والجسم غالبا بسبب اضطراب جلدي معروف باسم النخالية البيضاء ، او البهاق ، على اي حال وايا كان سببها ، اول ما تحصلك المشكلة دي ده سبب كافي لتنبيهك ان في حاجة مش طبيعية بتحصل لجسمك ، وفي الحالة دي لازم استشارة دكتور جلدية فورا ، اما الوصفات اللي احنا هنعرفها النهاردة هي علاج منزلي تكميلي فعال تقدري تستخدميها مع العلاج الطبي.
لكن هنبدأ الاول بشوية نصايح هتساعدك في العناية ببشرتك وعلاج البقع البيضا ، لو دخلتيها في روتينك مع العلاج الطبي ، هتلاحظي معاها بالتغيير في بشرتك وتقليل ظهور البقع البيضا.
1- تجنب المواد الكيميائية:
المواد الكيميائية القاسية الموجودة في كتير من مستحضرات التجميل ومنظفات البشرة انها ممكن تسبب الظروف اللي بتأدي لظهور البقع البيضا ، المواد الكيميائية دي في المنتجات اليومية اللي بنستخدمها زي الشامبو, غسول الوجه, غسول الجسم ممكن تبقى محفزات اكتر لظهور البقع البيضا ، عشان كده حاولي تتجنبيها وتستخدمي منتجات بتحتوي على مواد كيميائية اقل وخالية من العطور, وخالية من الكبريتات والبارابين.
2- كلي فاكهة وخضروات:
عشان بشرتك تبقى صحية لازم تتأكدي ان اللي بتدخليه جسمك صحي ، اكل الفواكة والخضروات المناسبة مفيد للصحة ويعتبر من وسائل الوقاية ضد تكون البقع البيضا ، لانه بيدي جسمك الكمية المناسبة من العناصر الغذائية اللي بتقوي جهاز المناعة وبتحارب الجذور الحرة اللي بتأدي لظهور البقع االبيضا ، اكل الفواكة والخضروات المناسبة هيضمن ان جسمك هيبقى مليان بالفيتامينات والمعادن الصحيحة اللي هتخلي نظام مناعتك اقوى ، وبالتالي ده هيساعد في منع البقع البيضا ، واللي بتحصل غالبا بسبب نقص واحد او اكتر من الفيتامينات.
3- رطبي بشرتك:
غالبا الحالة دي بتبدأ وتنتشر خلال الصيف او المواسم الرطبة ، على عكس الرأي السائد ، بشرتك بتحتاج لاقصى تغذية خلال المواسم دي ، ده الوقت اللي بيتم فيه نزع الرطوبة من الجلد ، عشان كده انتي محتاجة لترطيب بشرتك مش بس من جوه ، ولكن كمان من بره ، بننصحك باستخدام الفازلين على المناطق المصابة ، ده هيخفف البقع الجافة والمتقشرة ويسرع من عملية الشفاء.
4- اختاري المنتجات المضادة للحساسية:
ممكن تسألي نفسك ايه هي المنتجات المضادة للحساسية؟ هي المنتجات اللي بتحتوي على مكونات جيدة والحد الادنى من المواد الكيميائية والمواد القاسية ، المواد الكيميائية القاسية غالبا بتخلي بشرتك تفقد نضارتها ولمعانها وترطيبها ، وده بيادي لظهور البقع البيضا وجفاف الجلد وتقشره ، فلو انتي معرضة لردود الفعل دي ، استخدمي المنتجات المضادة للحساسية بقدر الامكان ، انتبهي كويس لمكونات المنتجات اللي بتشتريها ، وممكن تستشيري دكتور جلدية لو مش متأكدة من المنتجات المناسبة ليكي اللي ممكن تختاريها.
5- حطي واقي من الشمس:
دايما الاشعة فوق البنفسجية ليها تأثير سيء على الجلد ، عشان كده ضروري قبل الخروج للشمس انك تحطي واقي من الشمس يحمي بشرتك ده هيساعد في علاج البقع البيضا الموجودة بالفعل وكمان هيمنع ظهور بقع اكتر.
6- اغسلي البشرة بمحلول طبيعي:
اتجنبي استخدام مستحضرات التجميل والمنظفات اللي اساسها كيميائي لوشك ، المواد الكيميائية القاسية والضارة بتزود من الحالة وهتأدي لظهور بقع بيضا اكتر ، ولو امكن اعملي منظفات طبيعية في البيت باستخدام الاعشاب ومكونات طبيعية ، اختاري افضل المكونات اللي تناسب بشرتك.
وصفات طبيعية للجلد المصاب بالبهاق:
المفتاح هو انك تستخدمي المكونات الطبيعية والاعشاب المهدئة والمضادة للالتهابات ، وفي نفس الوقت قادرة على معالجة تكوين الدهون الزيادة وتنقية البشرة.
1- الصبار:
الصبار هو المكون الاول في قايمة المكونات الطبيعية الفعالة كعلاج منزلي للبقع البيضا ، معروف ان الصبار مهديء ومرطب طبيعي وكمان مضاد للالتهابات ، جربي انك تدهني البقع البيضا بالصبار وسيبيه لمدة 20 دقيقة تقريبا وبعدها اغسليه بالماية ، اعملي الوصفة دي مرتين في الاسبوع وهتلاحظي النتايج في وقت قصير.
2- زيت النيم:
من المكونات الطبيعية اللي بتساعد على تقليل البقع البيضا ، هو زيت النيم ، لانه مضاد للفطريات والالتهابات وهو مش بس بيساعد على تهدئة البشرة ، ولكن كمان بيساعد في علاج اي تغيير اللون ، ومع الاستخدام المنتظم بيكون فعال في علاج البقع البيضا.
3- العسل:
العسل مرطب طبيعي غني بمضادات الاكسدة ، ووضع العسل بشكل مباشر على الوش بيساعد على التغذية والترطيب اللي البشرة محتاجاهم لمنع البقع البيضا ، ادهني بشرتك بالعسل وسيبيه لمدة نص ساعة وبعدها اغسليه ، وتقدري تعلمي الوصفة دي يوميا لبشرة صحية خالية من البقع البيضا.
4- الريحان:
الريحان عامل مضاد للبكتيريا يساعد في منع الجراثيم والجذور الحرة اللي بتأثر على الجلد بشكل سلبي ، واللي ممكن يسبب حالات زي البقع البيضا ، كمان الريحان بيساعد على علاج تغير لون البشرة وجفافها وتصبغها ، وافضل طريقة لاستخدام الريحان هي شرب مغلي الريحان كل يوم الصبح على الريق.
5- الطين الاحمر:
البقع البيضا عادة بتحصل بسبب اختلال توازن الميلانين في الجسم ، والطين الاحمر غني بالنحاس ، المعروف باستعادة مستويات الميلانين في الجسم ، خدي معلقة كبيرة من الزنجبيل واخلطي معاها معلقة كبيرة من الطين الاحمر ، امزجيهم لحد ما تتكون عندك عجينة وزعيها على المناطق المصابة ، بمجرد ما ينشف اغسليه ، استخدمي الوصفة يوميا لافضل النتايج.
6- خل التفاح:
في نوع معين من البكتيريا الجيدة الموجود في امعائك خل التفاح واحد من المكونات اللي بيساعد على زيادة البكتيريا الجيدة دي ، ده بيسهل عملية الهضم كلها وبيساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية بشكل افضل ، وده هيأدي بدوره لتقليل فرص ظهور البقع البيضا ، كل اللي هتعمليه خدي يوميا 1 معلقة كبيرة من خل التفاح ضيفيها لكوباية ماية كبيرة واشربيها قبل الوجبة بنص ساعة يوميا.
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