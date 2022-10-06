في بعض الاحيان ممكن ضوافرنا تبقى ضعيفة وتتعرض للتكسر لاسباب كتير ، منها استخدام المانيكير كتير ومزيلات المانيكير اللي بتحتوي على مواد كيميائية مضره ، عشان كده النهاردة هنشارك معاكم 5 وصفات طبيعية للعناية بالاظافر للحفاظ عليها صحية.
وصفات طبيعية للعناية بالاظافر:
1- وصفة لتقوية وترطيب الاظافر:
المكونات:
– 1 معلقة صغيرة من زيت جوز الهند.
– 1 معلقة صغيرة زيت فيتامين E.
– 1 ½ معلقة صغيرة من زيت شجرة الشاي.
– 1 معلقة صغيرة من زيت الخروع.
طريقة التحضير والاستخدام:
في طبق ضيفي كل الزيوت مع بعض وانقعي فيها ايدك لمدة 10 دقايق ، واثناء الوقت ده دلكي ضوافرك بفرشة اسنان قديمة عندك لتنشيط الدورة الدموية ، ولنتايج افضل وعشان تضمني انهم يترطبوا كويس ، حاولي تنقعي ضوافرك بالليل وتلبسي جوانتي وتنامي وتغسليهم الصبح.
2- وصفة لنمو الاظافر:
المكونات:
– ½ كوباية عصير برتقان.
– 1 فص ثوم مهروس.
طريقة التحضير والاستخدام:
عصير البرتقان غني بفيتامين سي اللي بيعزز من انتاج الكولاجين واحماض الفوليك اللي بتساعد على نمو الضوافر ، والثوم معروف انه من المكونات الطبيعية اللي بتساعد على تقوية الاظافر ، وداخل في كتير من منتجات تقوية الاظافر الطبية.
استخدمي الوصفة بنفس الطريقة اللي فاتت اخلطي عصير البرتقان مع الثوم وانقعي ضوافرك في الخليط.
3- وصفة لتبييض الاظافر:
المكونات:
– عصير 1 ليمونة.
– 2 معلقة كبيرة سكر.
– زيت جوز الهند.
– ماية دافية.
طريقة التحضير والاستخدام:
الوصفة دي تعتبر مبيض ومقشر ومرطب في نفس الوقت ، وهي للضوافر والايدين كمان ، اخلطي كل المكونات مع بعض وافركي بيهم الضوافر والايد.
4- وصفة كريم للجلد اللي حوالين الضوافر:
المكونات:
– 1 معلقة صغيرة عسل.
– 4 معالق صغيرة من شمع العسل.
– 3 معالق كبيرة من زيت اللوز.
طريقة التحضير والاستخدام:
العسل بيحتوي على مضادات الاكسدة والمواد المغذية اللي بتحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا لحماية الضوافر ، والجزء الاساسي من الحماية دي هو الجلد اللي حوالين الضوافر ، كمان الكريم يعتبر مرطب طبيعي بيجذب الرطوبة للجلد وهو حاجة اساسية لجلد صحي ولنمو الضوافر ، وزيت اللوز بيحتوي على الاحماض الدهنية اللي هتساعد على ترطيب الجلد بشكل اكبر.
دوبي شمع العسل وضيفي له العسل وزيت اللوز وقلبي المكونات مع بعض كويس ، سيبيه يبرد ويتماسك واحفظيه في علبه وكده يبقى الكريم جاهز للاستخدام ، ادهني بيه الجلد اللي حوالين الضوافر يوميا.
5- وصفة لعناية شاملة بالضوافر:
المكونات:
– ½ كوباية من زيت جوز الهند.
– 1/3 كوباية من زيت الجوجوبا.
– 1 معلقة كبيرة عسل.
– 1 – 5 نقط من زيت اللافندر.
طريقة التحضير والاستخدام:
الوصفة دي بتجمع كل مميزات الوصفات اللي فاتت يعني لو بتعاني من كل المشاكل اللي فاتت وعايزة تعالجيها بوصفة واحدة دي انسب اختيار ليكي ، لان الوصفة بتجمع ما بين افضل مكونات الترطيب وتقوية الاظافر من خلال زيت الجوجوبا اللي بيساعد على تقوية الاظافر الهشة والجافة ، بالاضافة انه يعتبر مرطب فعال وبيمتص بسهولة ، وفي نفس الوقت ، زيت اللافندر يعتبر مقوي ومبيض للاظافر يعني هتحلي كل مشاكل ضوافرك بوصفة واحدة.
في طبق اخلطي كل المكونات مع بعض ، وانقعي فيها ضوافرك.
ازاي تعملي ديتوكس للاظافر للحفاظ عليها صحية
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