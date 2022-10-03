ترطيب أفضل لبشرتك هو خطوة اساسية جدا عشان تحافظي عليها شباب وجميلة وتحاربي بيها الزمن، لكن خطوة زي دي على قد ما تبان بسيطة الا انها مهمة جدا ولها اصول وقواعد لازم تمشي عليها عشان تحققي بيها نتايج افضل وعلى المدى الطويل تفضل النتايج دي مكملة معاكي، ولأنه بشرة رطبة = بشرة صحية.. هنقولك على 5 خطوات بسيطة تضمني بيها ترطيب بشرة أفضل ليكي

بشرة رطبة = بشرة صحية.. 5 خطوات تضمن ترطيب بشرة أفضل ليكي

استخدمي كريم العيون على شفايفك

المنطقة فوق الشفة العليا وتحت الأنف مباشرة بتعتبر واحدة من اكتر المناطق الحساسة في الجسم كله واللي بيكون الجلد فيها رقيق جدا وبتبان فيها علامات السن بسرعة، اطباء الجلد قالوا انه المنطقة دي وعلى الشفايف كريم العين بيجيب نتيجة ممتازة جدا اكتر من الكريمات المخصصة للشفايف بالفعل، وده لان كريمات العيون بتبقى مخصصة لمناطق الجلد الاكثر رقة وحساسية زي الجفون، عشان كده بتجيب نتيجة افضل في منطقة زي فوق الشفة العليا.

اعرفي الفرق بين جفاف البشرة او ان البشرة تكون “عطشانة”

البشرة الجافة هي البشرة اللي بتفتقر للزيوت الطبيعية اللي بيفرزها الجلد، اما البشرة العطشانة فهي البشرة اللي بتبان باهته وخنشنة ودي حالة بيكون سببها نقص السوائل وضعف الجسم بشكل عام، ولو لغبطتي في استخدام المنتجات المخصصة لكل حالة من دول ده ممكن يعمل نتيجة عكسية، وبشكل عام اشربي مياة كويس وحافظي على سوايل جسمك.

اعملي تقشير لبشرتك مرة في الاسبوع خلال الصيف

اول حاجة هي انك تختاري المقشر المناسب لطبيعة بشرتك، ويفضل تبعدي عن النتجات التجارية وتستشيري البيب في منتج طبي يناسب بشرتك وطبيعتها، وكفاية تعملي سكراب لبشرتك مرة واحدة كل اسبوع في الصيف.

رطبي فورا بعد الشاور

اطباء الجلد كمان بيوصوا انه افضل وقت لترطيب البشرة هو بعد ما تاخدي شاور مباشرةً، والكلام ده بينطبق على الوجه والجسم، لانه البلل الخفيف اللي بيكون على البشرة بيساعد في انه المرطب بشرتك تمتصه بشكل افضل وبالتالي جسمك يستفيد من الكريم لمدة اطول وبشكل اعمق.

استخدمي منتجات “الرغوة” لغسل الوجه

افضل منتجات لتنظيف البشرة هي المنتجات الرغوية، حاولي تستخدميها وتبعدي عن اي منظف يكون فيه كحول او روايح، وبرضه من الافضل انك تستشيري طبيب الجلدية الخاص بيكي عشان يقولك ايه الافضل لبشرتك.

اعرفي معانا كمان ازاي تعملي روتين صباحي سريع للعناية بالبشرة