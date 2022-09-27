ازاي تعملي Outfit Formulas وتختاري قطع ملابس تقدري تلبسيهم بأكتر من طريقة

النهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم قطع ملابس ممكن تلبسيها بأكتر من طريقة ، وفكرة ال Outfit Formulas قايمة على انك لما تيجي تشتري اي قطعة ملابس تبقي حاطه في دماغك انها ممكن تتلبس بأي طريقة وتقدري تمزجيها مع قطع كتير في دولابك وتعملي بالقطعة الواحدة اكتر من لوك مختلف ، بمعنى انك تحققي اقصى استفادة من القطعة الواحدة ، والفكرة دي هتساعدك تنوعي في اللوك بتاعك وتقدري تعملي طقم لكل المناسبات بالقطع الموجودة في دولابك بكل سهولة.

ال Outfit Formulas:

الميزة في الطريقة دي انه هيخلي تنسيق الملابس سهل بالنسبة لك ، وكمان هتخليكي تحددي اكتر الستايل بتاعك اللي بيليق عليكي ، ن خلال التركيز على افضل لوك بتحسي انه حلو عليكي وتكراره بالقطع اللي موجودة بالفعل في دولابك ، او من خلال قطع جديدة ممكن تشتريها وتضيفيها لدولابك ، وهتبدأي تفهمي الستايل بتاعك لما تلاحظي ايه اكتر لوك دايما بتكرريه وبتلبسيه دايما.

تعالوا نشوف بعض الافكار اللي ممكن تستوحي منها اللوك بتاعك والقطع اللي ممكن تضيفيها لدولابك:

1- البليزر البوي فريند:

البليزر البوي فريند من قطع الملابس الاساسية اللي بننصحك تضيفيها لدولابك ، والستايل ده من البليزر بيكون حجمه اكبر شوية من العادي ، وتقدري تعمليه بلوك كاجوال بتنسيقه مع جينز وتيشرت.

2- السويتر برقبة السلحفة باللون العاجي:

اللياقة المدورة او ستايل رقبة السلحفة باللون المحايد من اكتر القطع اللي ممكن تضيفيها لدولابك وتعملي بيها طبقات وتنوعي بيها اللوك بتاعك وتنسقيها مع قطع كتير.

3- بنطلون كلاسيك طويل:

البنطلون الكلاسيك الطويل كمان من القطع الاساسية اللي تضيفيها لدولابك هتقدري تنسقي عليه قطع كتير من فوق.

4- ال Pencil skirt الجيبة قلم رصاص:

ال Pencil skirt او الجيبة قلم رصاص غالبا بتكون قصيرة وضيقة ، ومناسبة جدا لاضافتها في دولابك.

5- التوب المقلم:

التوب المقلم كمان من القطع اللي تقدري تنسقي عليها قطع كتير.

6- ال Jogger pant:

ال Jogger pant او بنطلون الجري واحد من العناصر اللي ممكن تضيفيها لدولابك ، وتقدري تنسقيه بطرق كتير جدا.

7- السويتر الاوفرسايز:

السويتر الاوفرسايز ، واحدة من اكتر القطع اللي ممكن تنوعي في لبسها.

8- ال Camp shirt:

ال Camp shirt او القميص الكاجوال كمان من القطع اللي بننصحك تضيفيها لدولابك.

9- الجاكيت الواسع:

الجاكيت الواسع الخفيف اللي تصميمه مستوحي من الجيش مثالي جدا للربيع والخريف.

10- فستان شامبراي:

الشامبراي الخامة اللي بتكون شبه الجينز ولكن اخف ، مناسب جدا لخروج الصبح في يوم دافي.

11- الجاكيت الترنش:

الجاكيت الترنش من القطع الكلاسيكية اللي تضيفيها لدولابك ، واللي تقدري تلبسيه تقريبا على كل القطع اللي عندك في الدولاب.

12- الفستان التيشرت:

الفستان التيشرت اللي بيكون بخامة التيشرتات بس فستان ، من القطع الكاجوال العملية اللي ممكن تلبسيها في يوم معتدل دافي او في السفر.

13- البليزر الابيض:

البليزر الابيض من اكتر قطع الملابس اللي ممكن تنوعي في لبسها وتنسقي معاه حاجات كتير من الدولاب.

14- الجينز الابيض:

الجينز الابيض كمان من القطع العملية جدا اللي ممكن تنسقي معاه اي قطعة من فوق.

15- سنيكرز ابيض:

السنيكرز الابيض تقدري تلبسيه تقريبا على كل حاجة في دولابك ، من اول الملابس الرياضية للبليزر ، وحتى مع الفساتين الواسعة.

16- قميص كتان:

القميص الكتان من القطع اللي المفروض تكون في دولابك ، اللي تقدري تنسقي معاه حاجات كتير.

17- البنطلون الانكل:

البنطلون الانكل كمان من الستايلات اللي بننصحك تضيفيها لدولابك ، ومناسب للكل سواء قصيرة, طويلة, مليانة, رفيعة ، تقدري تلبسيه.

18- الجيبة الميدي:

الجيبة او الفستان متوسط الطول هو يعتبر بديل رائع للكابري او الشورت ، وبتضيف تنوع كبير لدولابك في في الجو الدافي.

19- التوب التونيك:

التوب التونيك من القطع الكلاسيكية اللي ممكن تنسقي عليها قطع كتير من الدولاب.

20- الشيرت دريس:

الشيرت دريس من القطع الاساسية اللي موضتها مش بتبطل وبالتالي هيكون مفيد اضافتها لدولابك.

21- الفستان الطويل:

ستايل الفستان ده تقدري تلبسيه الصبح او بالليل مع بعض الاضافات والاكسسوارات.

22- السويت شيرت:

من القطع العملية اللي مش بتبطل وهتقدري تستفادي منه بطرق كتير.

23- شوز فلات:

الشوز الفلات او الباليرينه تقدري تلبسيها على اي حاجة عندك.

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