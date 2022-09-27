نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باسرار أشهر المطاعم…طريقة عمل الكفتة المشوية في البيت من غير ما تفك ولا تكش منك لازم تجربيها بنفسك في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الكفتة المشوية في البيت من غير ما تفك ولا تكش منك، يبحث العديد من الأشخاص عن كيفية عمل الكفة المشوية في البيت، ذلك يرجع إلى أنها تعد من أهم الأطباق الشهية التي يرغب الكافة في البلوغ إليها بالكيفية المضبوطة للتحضير، حيث تتميز بسهولة التجهيز، فضلًا عن المنافع الغذائية الكثيرة التي تحتوي عليها، لذا فيما يلي سيتم عرض كيفية تجهيزها بطريقة سهلة. طريقة عمل الكفتة يتم تحضير الكفتة بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل كالتالي: المكونات كما يلي: 1/2 كيلو لحم مفروم.

تجهيز بصلة واحدة وينبغي أن تكون فرمًا ناعمًا للغاية.

تجهيز ملعقة طعام من بهارات اللحم.

1/2ملعقة متوسطة من الملح الناعم.

ملعقة متوسطة فلفل أسود. طريقة التجهيز كما يلي: يتم وضع اللحم المفروم وكذلك البهارات التي سبق تجهيزها والبصل في الكبة ويتم خلطهم بشكل جيد.

ثم يوضع هذا الخليط في إناء واسع.

يغطى هذا الإناء ثم يوضع داخل الثلاجة لمدة زمنه تصل إلى ساعة.

بعد ذلك يحضر الفرن ويتم ضبط درجة حرارته.

ثم يتم البدء في تكوين الكفتة بصورة جيدة على شكل أصابع متوسطة الحجم.

إحضار صينية ويوضع فيها كمية صغيرة من الزيت والبدء في توزيعها جيدًا.

بعد ذلك توضع الكفتة بصورة منظمة داخل هذه الصينية.

بصورة منظمة داخل هذه الصينية. ثم يتم وضعها داخل الفرن لفترة زمنية تصل إلى 10 دقائق.

وتترك حتى تنضج وتكسب اللون البني، ثم يتم إخراجها من الفرن. سر نجاح تحضير الكفتة يوجد بعض النصائح التي في حال اتباعها حصلتي على كفته ذات طعم ممتاز ومنها: من الأحسن فرم جميع العناصر سويًا حتى تكون متجانسة مع بعضها.

حتى تخرج الكفتة متماسكة ينبغي أدخلها إلى الثلاجة.

حتى لا تلتحم اليد باللحم خلال تشكيلها، يتم وضع اليدين بالماء المستخرج من فرم الصل.

ينبغي أن يكون البصل المفروم لا يحتوي على السوائل عند إضافته للحم.

إذا أرغبنا الكفتة تخرج ذات لون لامع، نقوم بإذابة ملعقة من السمنة ونضيف لها ماء بصل وكذلك طماطم وملح وكمية من الفلفل الأسود وعصير نصف ليمونه ونمزح كافة هذه العناصر ونلمع بها الكفتة.

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