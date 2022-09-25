وصفة كريم جليسوليد الجبار في تفتيح وتبييض الوجه والجسم وإزالة أي بقع وأسمرار

من الكريمات التي تباع في محلات مستحضرات التجميل او في الصيدليات التي تعمل على تبييض البشرة والتي تجعل البشرة بشكل ناعم وجميل وكذلك الجسم وهو كريم الجليسوليد الذي يمكننا إستخدامه مع العديد من المكونات الاخرى، لان العديد من الفتيات يعانون من مشكلة جفاف البشرة ويعانون من مشكلة إسمرار البشرة وكذلك الجسم لذلك علينا بإستخدام وصفة كريم الجليسوليد الذي له نتائج مذهلة، حيث يدخل كريم الجليسوليد مع العديد من المكونات الطبيعية الاخرى التي تعمل على تبييض البشرة وتعويض الفاقد منها وهذه الطريقة بسيطة وغير مكلفة ولها نتائج مذهلة، ويمكننا إستخدام تلك الوصفة كبديل عن الذهاب إلى بعض المراكز الخاصة بالتجميل التي تعمل على أستخدام الاجهزة او الدلكات التي تعمل على تبييض البشرة والجسم ولكن هذه الطريقة غالية التكلفة ولا تعطي النتائج التي ترغبين بها.

مكونات عمل وصفة كريم جليسوليد للوجه والجسم

خمسة ملاعق كبيرة من كريم الجليسوليد.

ملعقة واحدة كبيرة من النشا.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة عمل وصفة كريم جليسوليد للوجه والجسم