نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لشفاة مليئة بالحيوية.. خلطة توريد الشفايف وتفتيحها وودعي التشققات بدون روج في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة توريد الشفايف وهي إحدى الموضوعات الهامة التي شغلت تفكير الكثير من الفتيات والسيدات باعتبارها إحدى علامات الجمال، كما يواجه البعض مشكلة جفاف الشفاه وتشققها الأمر الذي يدفعهم لشراء مستحضرات العناية باهظة الثمن ولحسن الحظ هناك العديد من الخلطات الطبيعية التي أثبتت فعاليتها في الحصول على شفايف وردية جميلة.

خلطة توريد الشفايف

الملمس الناعم للشفاه واللون الوردي سر من أسرار الجمال، هناك العديد من الخلطات القادرة على تحقيق ذلك بسهولة.

خلطة الليمون

إحدى الخلطات السحرية القادرة على توريد وتفتيح الشفايف بمكونات اقتصادية وخطوات بسيطة وهي كالتالي:

المكونات

عصير ليمونة واحدة.

نصف ملعقة من العسل الأبيض.

القليل من الجلسرين.

الطريقة

نخلط المكونات السابقة مع بعضها جيدًا حتى تتداخل وتمتزج المكونات تمامًا.

نوزع الخليط على الشفايف، يفضل تطبيقها ليلًا قبل النوم، والتخلص منها وغسلها في الصباح.

ينصح بالمواظبة على هذه الخلطة يوميًا لمدة شهرين، لضمان الوصول إلى النتيجة المثالية.

خلطة الكركم وجوزة الطيب

يعمل هذا الثنائي الخطير على إزالة البقع الداكنة من الشفايف، وإضافة لون مميز جميل وذلك عن طريق اتباع الآتي:

المكونات

ملعقة من الكركم.

القليل من جوزة الطيب.

قطرات من الماء.

الطريقة

نضع الكركم في وعاء صغير ونضيف له مقدار جوزة الطبيب، نخلط المكونات مع بعضها جيدًا.

نضيف قطرات من الماء إلى الخليط السابق مع التقليب حتى نحصل على عجينة متماسكة بعض الشيء.

نوزع الخليط على الشفايف، مع التدليك المستمر بحركات دائرية بسيطة لمدة 5 دقائق.

نغسل الشفايف بالماء البارد، ويفضل ترطيبها بإحدى المرطبات الطبيعية.

خلطة ماء الورد والعسل

إحدى الخلطات التي أثبتت كفاءتها في ترطيب وتوريد الشفاه طبيعيًا، وذلك عن طريق اتباع التالي:

المكونات

ملعقة من العسل.

قطرات من ماء الورد.

الطريقة

نمزج المكونات السابقة مع بعضها جيدًا.

يطبق المزيج على الشفايف ثلاثة مرات يوميًا.

وبهذا يكون قد تم التعرف على خلطة توريد الشفايف مع توضيح مكونات وخطوات إعدادها لضمان الوصول إلى النتيجة المثالية، سواء بعمل خلطة الليمون أو خلطة الكركم وجوزة الطيب أو خلطة ماء الورد والعسل.