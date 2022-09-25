نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقة فازلين حضري روج الشفايف الطبيعي الثابت بألوان جذابة ومختلفة بمكونات طبيعية 100% في المقال التالي
تلوين الشفايف بالروج أمر تهتم به معظم الفتيات، حيث يفضلن تلوين الشفايف بألوان الروج المختلفة أثناء الذهاب إلى العمل أو عند حضور مناسبات، ولكن الروج من أدوات التجميل باهظة الثمن، لذلك معظم الفتيات لا يقدرن على شرائه باستمرار ويبحثن عن طريقة عمل روج الشفايف فى المنزل بأدوات طبيعية وخاصة أن الروج الصناعي يحتوي على مواد كيميائية ضارة، حيث يمكن من خلال استخدام عدة مكونات طبيعية تصنيع روج شفايف يساعد على ترطيب الشفايف والتخلص من بقايا الجلد الميت، لذا سوف نوضح لكم طريقة عمله في المنزل بمكونات طبيعية.
بملعقة فازلين حضري روج الشفايف الطبيعي الثابت
أصبح من السهل عمل أدوات تجميل بمكونات طبيعية في المنزل تساهم في تجميل مظهر الوجه دون ترك آثار على البشرة أو ظهور حب الشباب المزعج، كما أن تحضير تلك المكونات في المنزل يوفر الكثير من المال على الفتيات، لذلك يبحثن عن الطرق الطبيعية التي تساهم في علاج مشاكل البشرة، وتتمثل المكونات التي نحتاجها لعمل روج الشفايف الطبيعي في توفير الآتي.
- ملعقتين من الفازلين.
- لون طعام مناسب.
- علبة نظيفة وفارغة.
- ملعقة من زيت اللافندر.
- 1 ملعقة من ماء الورد.
طريقة تحضير روج الشفايف الطبيعي
بعد توفير المكونات السابقة يمكن عمل روج الشفايف الطبيعي خلال دقائق بسيطة، حيث يساهم الفازلين في ترطيب الشفايف والتخلص من التشققات ويجعل الشفايف ناعمه ولامعه، كما يساهم لون الطعام في تلوين الشفايف، لذلك فإن مكونات تلك الوصفة ممتازة، ويمكن عمل هذا الروج في المنزل من خلال إتباع الخطوات التالية.
- الخطوة الأولى نحتاج إلى طبق معدنى مناسب.
- يتم وضع الفازلين ولون الطعام وزيت اللافندر وماء الورد في هذا الوعاء.
- نقلب جميع المكونات بملعقة خشبية.
- تليها خطوة إدخال هذا الخليط في الميكروويف لمدة دقيقتين.
- يتم وضع الخليط بعد إخراجه من الفرن في الوعاء المناسب.
- بعد ذلك يتم إدخال هذا الوعاء في الفريزر لمدة ثلاث ساعات حتى يتماسك الروج.
- كما أنه يمكن استخدام الروج قبل الخروج من المنزل ويفضل وضعه في مكان بعيداً عن درجة الحرارة المرتفعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بملعقة فازلين حضري روج الشفايف الطبيعي الثابت بألوان جذابة ومختلفة بمكونات طبيعية 100% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.