بملعقة فازلين حضري روج الشفايف الطبيعي الثابت بألوان جذابة ومختلفة بمكونات طبيعية 100%

تلوين الشفايف بالروج أمر تهتم به معظم الفتيات، حيث يفضلن تلوين الشفايف بألوان الروج المختلفة أثناء الذهاب إلى العمل أو عند حضور مناسبات، ولكن الروج من أدوات التجميل باهظة الثمن، لذلك معظم الفتيات لا يقدرن على شرائه باستمرار ويبحثن عن طريقة عمل روج الشفايف فى المنزل بأدوات طبيعية وخاصة أن الروج الصناعي يحتوي على مواد كيميائية ضارة، حيث يمكن من خلال استخدام عدة مكونات طبيعية تصنيع روج شفايف يساعد على ترطيب الشفايف والتخلص من بقايا الجلد الميت، لذا سوف نوضح لكم طريقة عمله في المنزل بمكونات طبيعية.

بملعقة فازلين حضري روج الشفايف الطبيعي الثابت

أصبح من السهل عمل أدوات تجميل بمكونات طبيعية في المنزل تساهم في تجميل مظهر الوجه دون ترك آثار على البشرة أو ظهور حب الشباب المزعج، كما أن تحضير تلك المكونات في المنزل يوفر الكثير من المال على الفتيات، لذلك يبحثن عن الطرق الطبيعية التي تساهم في علاج مشاكل البشرة، وتتمثل المكونات التي نحتاجها لعمل روج الشفايف الطبيعي في توفير الآتي.

ملعقتين من الفازلين.

لون طعام مناسب.

علبة نظيفة وفارغة.

ملعقة من زيت اللافندر.

1 ملعقة من ماء الورد.

طريقة تحضير روج الشفايف الطبيعي

بعد توفير المكونات السابقة يمكن عمل روج الشفايف الطبيعي خلال دقائق بسيطة، حيث يساهم الفازلين في ترطيب الشفايف والتخلص من التشققات ويجعل الشفايف ناعمه ولامعه، كما يساهم لون الطعام في تلوين الشفايف، لذلك فإن مكونات تلك الوصفة ممتازة، ويمكن عمل هذا الروج في المنزل من خلال إتباع الخطوات التالية.