طريقة عمل المكرونة بالجمبري والوايت صوص بدون كريمة طهي

يمكنك الآن صنع طبق المكرونة بالجمبري دون الحاجة إلى كريمة طهي على الإطلاق وستحصل على مذاق مشابه للمطاعم الشهيرة، لذلك يمكنك الآن التعرف على الوصفة الخاصة بنا عن طريق اتباع التقرير الآتي.

طريقة عمل المكرونة بالجمبري والوايت صوص

أصبح الآن بإمكانك عمل هذا النوع من الأطعمة الشهية التي يحبها عاشقي المؤكلات البحرية، وهذا لأنها دمج بين المكرونة بالصوص الأبيض الكريمي الناعم مع الجمبري ذوق المذاق الرائع، وإليك الآن المكونات التي تستطيع من خلالها تحضير طبق شهي لا مثيل له:

نصف كيلو جمبري منزوع القشر ومنظف جيدًا.

نصف كيلو مكرونة أقلام أو بنا أو فيتوتشيني أو شرايط كما هو مشاع.

كوبان ونصف من الحليب الدسم.

ملعقة قشدة.

2 ملعقة ثوم صغيرة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

ملعقتين دقيق.

نصف ملعقة فلفل حلو مدخن (ببريكا).

يمكن إضافة فلفل ألوان أو شبت حسب الرغبة.

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طريقة عمل طبق المكرونة بالجمبري