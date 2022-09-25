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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل المكرونة بالجمبري والوايت صوص بدون كريمة طهي في المقال التالي
يمكنك الآن صنع طبق المكرونة بالجمبري دون الحاجة إلى كريمة طهي على الإطلاق وستحصل على مذاق مشابه للمطاعم الشهيرة، لذلك يمكنك الآن التعرف على الوصفة الخاصة بنا عن طريق اتباع التقرير الآتي.
طريقة عمل المكرونة بالجمبري والوايت صوص
أصبح الآن بإمكانك عمل هذا النوع من الأطعمة الشهية التي يحبها عاشقي المؤكلات البحرية، وهذا لأنها دمج بين المكرونة بالصوص الأبيض الكريمي الناعم مع الجمبري ذوق المذاق الرائع، وإليك الآن المكونات التي تستطيع من خلالها تحضير طبق شهي لا مثيل له:
- نصف كيلو جمبري منزوع القشر ومنظف جيدًا.
- نصف كيلو مكرونة أقلام أو بنا أو فيتوتشيني أو شرايط كما هو مشاع.
- كوبان ونصف من الحليب الدسم.
- ملعقة قشدة.
- 2 ملعقة ثوم صغيرة.
- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
- ملعقتين دقيق.
- نصف ملعقة فلفل حلو مدخن (ببريكا).
- يمكن إضافة فلفل ألوان أو شبت حسب الرغبة.
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طريقة عمل طبق المكرونة بالجمبري
- يجب أن تقوم أولاً بتتبيل الجمبري بوضعه في وعاء عميق، ووضع ملح وفلفل أسود وفلفل أحمر ونصف ملعقة خل ونصف ملعقة ثوم وأحرص على التقليب جيدًا.
- قم بوضع مقلاة على النار وضع به ملعقتين من المادة الدهنية، وقم بطهي الجمبري حتى يصل إلى ثلث اربع سواء، ويجب أن يكون هناك ماء قليل حتى يعطي طعم مع الصوص الأبيض.
- خلال قلي الجمبري أحرص على سلق المكرونة في وعاء مليء بالماء الساخن وبه ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- تقوم الآن بإحضار ذات المقلاة التي قمت بقلي الجمبري بها وضع ملعقة ثوم في سمن بلدي أو زيت، وضف الآن مقدار اللبن مع الدقيق واحرص على التقليب.
- خلال غليان الصوص الأبيض أحرص على وضع باقي التوابل المختارة لديك والخضروات المفضلة والقشدة، يمكنك وضع مشروم بالمناسبة إذا كنت تفضله.
- يجب أن تقوم بوضع المعكرونة ثلاثة أربع سواء في الصوص حتى ينضجوا سويًا، حان الوقت الآن لوضع الجمبري وأبدا في التقليب حتى تمتزج المكونات سويًا لتحصل على طبق لا مثيل له على الإطلاق.
- يمكنك تناول هذا الطبق بمفرده، وتستطيع أن تقوم بتناوله مع سمك مشوي أو سمك سنجاري بالتأكيد سيكون رائع وبالهناء والشفاء.
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