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البسبوسة من أشهر الحلويات في مصر والشرق الأوسط ، من حيث أصولها ، فهي حلوى مصرية ومفضلة لدى جميع، كما تتنوع اشكال البسبوسة ومكوناتها ومنها البسبوسة بالقشطة والبسبوسة المرملة وكرات البسبوسة وغيرها من الوصفات والتي تسعى ربات البيوت لتحضير البسبوسة للعائلة والأطفال ، كما انها هنا من اسهل الطرق لعمل البسبوسة بدون مكونات كثيرة لذا سميت ببسبوسة العشر دقائق فقط وهنا سوف نوضح طريقة عمل البسبوسة المرملة في عشر دقائق فقط. طريقة عمل بسبوسة العشر دقائق مكونات عمل البسبوسة المرملة : نصف كيلو من السميد

نصف كوب من السمن البلدي

ملعقتين من جوز الهند

كوب زبادي

كوب من الحليب

كوب من السكر طريقة تحضير بسبوسة العشر دقائق: في وعاء خاص بالمعجنات قومي بوضع السميد مع الحليب والزبادي وجوز الهند مع التقليب حتر يداخل الخليط مع بعضه البعض ثم قومي بااضافة السمن الي الخليط مع التقليب المستمر حتى تتداخل السمنه مع المكونات ويصبح خليط ناعم رملي ثم قومي بوضع السكر على الخليط مع التقليب حتر يذوب السكر تماما، ويصبح خايط البسبوسة جاهزا للصب في صينية الفرن والتي تفضل ان تكون خاصه بالبسوسة اي منخفضة الاطار وتكون مدهونة بالسمنه جيدا حتى لا تلتصق معك بعد ذالك تصب البسبوسة في الصينية وترج جيدا حتى تتساوي في الصينية ولا تصبح جانب اعلى من جانب ، كما يمكنك تزيينها باللوز او فول سوداني ، ثم تدخل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ ثم ضعي صينية البسبوسة ،انتظري حتى تنضج وتحمر ثم اخرجيها واسقيها بالقطر الساخن والذي يتكون من كوبان من السكر وكوب من الماء وعصرة ليمونة بعد غليها حتى يسمك القوام ويسقى البسبوسة هي وساخنة ايضا ، ثم تبرد تماما ثم ضعيها في المبرد مدة نصف الي ساعة تقريبا قبل تقديمها للتماسك ، ثم تقدم البسبوسة وتكون جاهزة للتقديم. تعتبر هذه الطريقة من اسهل الطرق لعمل بسبوسة سهلة وسريعة في عشر دقائق فقط بدون اهدار للوقت ، كما انها تقوم باانجاز الوقت معك ان كان لديكي ضيوف وبالهنا والشفا. عمر شويل - جدة في 10دقائق اسهل واسرع طريقة لعمل البسبوسة المرملة في عشر دقائق فقط - ثقفني

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