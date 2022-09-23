نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتوكس طبيعي يقضي علي التجاعيد ويخفي عيوب الوجه والبشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بوتوكس طبيعي مع تقدمنا في العمر تبدأ بشرتنا في فقدان مرونتها ويمكن أن تبدأ في الترهل هذا هو السبب في أن الكثير من الناس يلجأون إلى الكريمات المضادة للشيخوخة في محاولة لشد بشرتهم لكن الكريمات التي يتم شراؤها من المتاجر قد تكون باهظة الثمن، وغالبًا ما تحتوي على مواد كيميائية قاسية يمكن أن تضر أكثر مما تنفع لحسن الحظ ، هناك بعض المكونات البسيطة التي يمكنك أن تجدها في مطبخك والتي ستساعد في شد بشرتك بشكل طبيعي سيوضح لك منشور المدونة هذا كيفية صنع كريم مضاد للشيخوخة بعصير الليمون وزيت جوز الهند وفيتامين هـ وفيتامين أ الذي سيساعد على تقوية بشرتك

بوتوكس طبيعي كريم مضاد للشيخوخة

هو منتج تجميلي مصمم لتقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة وعلامات الشيخوخة الأخرى تشمل فوائد استخدام كريم مضاد للشيخوخة تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة وتحسين مرونة الجلد وزيادة ترطيب البشرة هناك مجموعة متنوعة من المكونات النشطة التي يمكن العثور عليها في الكريمات المضادة للشيخوخة ، بما في ذلك الريتينويد والببتيدات ومضادات الأكسدة وحمض الهيالورونيك. الرتينويدات هي مشتقات فيتامين أ التي تساعد على زيادة إنتاج الكولاجين وتجديد الخلايا. الببتيدات هي سلاسل قصيرة من الأحماض الأمينية التي تساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين تساعد مضادات الأكسدة على حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة. حمض الهيالورونيك هو مادة طبيعية تساعد في الحفاظ على رطوبة البشرة عند اختيار كريم مضاد للشيخوخة ، من المهم اختيار كريم يحتوي على مكونات مناسبة لنوع بشرتك على سبيل المثال، إذا كانت بشرتك حساسة، يجب أن تبحث عن كريم مضاد للشيخوخة يحتوي على مكونات لطيفة مثل الصبار أو مستخلص البابونج إذا كانت بشرتك دهنية، قد ترغب في البحث عن كريم مضاد للشيخوخة يحتوي على حمض الساليسيليك أو الريتينويد، والذي يمكن أن يساعد في التحكم في إنتاج الزيت الزائد.

من أجل صنع كريم طبيعي مضاد للشيخوخة

، ستحتاجين إلى المكونات التالية:

2 ملعقة كبيرة عسل صافي

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون طازج

1/2 ملعقة صغيرة زيت فيتامين هـ

1/4 ملعقة صغيرة زيت الجوجوبا أو زيت اللوز الحلو

طريقة التحضير

1) في وعاء صغير، اخلطي كل المكونات معًا حتى تمتزج جيدًا.

2) ضعي الكريم على وجهك ورقبتك بحركات دائرية لطيفة.

3) اتركي الكريم لمدة 15-20 دقيقة ، ثم اشطفيه بالماء الدافئ.

4) ضع الكريم مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

كيف يعمل

يعمل هذا الكريم الطبيعي المضاد للشيخوخة على شد الجلد وتقليل التجاعيد من خلال تزويد البشرة بمضادات الأكسدة القوية والمغذيات التي تعزز إنتاج الكولاجين وتجديد الخلايا يساعد العسل على ترطيب وتغذية البشرة بينما يعمل عصير الليمون على تفتيح لون البشرة وتوحيد لونه. يحمي زيت فيتامين E من الأضرار البيئية، بينما يساعد زيت الجوجوبا أو زيت اللوز الحلو على حبس الرطوبة والحفاظ على البشرة ناعمة ونضرة.