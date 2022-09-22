نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الملوخية المصرية في البيت بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ‏تعتبر الملوخية من أفضل الأكلات المحببة لدى جميع المصريين ويقبل على تناولها الجميع، ‏حيث أن طريقة تحضير الملوخية تتميز بسهولة وسرعة في التحضير، كما تتميز الملوخية بمذاق شهي ولذيذ، كما تعد الملوخية من أقدم الأكلات المشهورة والشعبية في دول العالم العربي وخاصة في مصر، كما أن الملوخية تتميز بأنها غنية بالعناصر الغذائية الهامة، ‏وحيث تعمل الملوخية على تقوية الجهاز المناعي وخفض ضغط الدم، ولذلك سوف نتعرف الآن على طريقة عمل الملوخية المصرية بكل سهولة وبمكونات بسيطة وغير مكلفة في المنزل ولذلك من خلال هذاالمقال. ‏ طريقة عمل الملوخية المصرية المكونات: نصف كيلو جرام من الملوخية المخروطة .

كمية مناسبة من الماء حسب الاحتياج المطلوب .

مكعب واحد من مرقة دجاج .

أثنين ملعقة كبيرة من السمن البلدي .

ملعقة صغيرة من ملح الطعام حسب الرغبة .

ملعقة ونصف كبيرة من الثوم المفروم الناعم .

ملعقة ونصف كبيرة من الكزبرة الناشفة المطحونة . طريقة التحضير : الخطوة الأولى قومي بإحضار إناء ثم ضعي في الإناء الملوخية المخروطة وبعد ذلك قومي بوضع الإناء على النار ثم بعد ذلك قومي بإضافة كمية مناسبة من الماء بالتدريج مع التقليب المستمر في الخليط حتى نحصل على القوام المناسب على ألا يكون القوام ثقيلاً أو خفيفاً . الخطوة الثانية قومي بإضافة مكعب واحد من مرقة دجاج ثم بعد ذلك قومي بترك الملوخية حتى يتم الغليان مرة واحدة ثم بعد ذلك قومي برفع الإناء من على النار . الخطوة الثالثة قومي بإحضار مقلاة مناسبة ثم بعد ذلك ضعي المقلاة على النار ثم ضعي أثنين ملعقة كبيرة من السمن وبعد ذلك ضيفي في المقلاة ملعقة ونصف كبيرة من الثوم المفروم الناعم إلى السمن مع التقليب المستمر حتى نحصل على اللون الذهبي . الخطوة الرابعة قومي بعد ذلك ذلك بإضافة ملعقة ونصف كبيرة من الكزبرة الناشفة إلى الثوم مع التقليب حتى يحمر ثم قومي بوضع الملوخية مع التقليب وبعد ذلك ضعي ملعقة صغيرة من الملح حسب الرغبة وبعد ذلك قومي بالتقليب في الخليط . الخطوة الخامسة قومي بإحضار طبق للتقديم ثم صبي الملوخية في طبق التقديم ‏ قدميها إلى أفراد أسرتك وبالهناء والشفاء .

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