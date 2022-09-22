الخوه طبعا من الفاكهة الصيفية المميزة اللي كتير مننا بيحبها، لكن بالرغم من طعم الخوخ المميز، الا انه بيعتبر مظلوم بين وصات الفاكهة لانه وصفاته قليلة، هنقولك ازاي تعملي خوخ مشوي لذيذ في وصفة جديدة وسريعة، وفي نفس لوقت لذيذة من غير اي تكلفة وبمكونات من البيت.. خلينا نبدأ سوا

وصفة جديدة.. خوخ مشوي مع صوص الكراميل والفانيليا

المقادير اللي هتحتاجيها

4 ثمرات خوخ.

معلقتين زيت.

صوص كراميل او عسل نحل

معلقة فانيليا سايلة

ليمونة معصورة

رشة قرفة

نعناع اخضر فريش

خطوات تحضير وصفة خوخ مشوي مع صوص الكراميل والفانيليا

سخني الشواية أو طاسة مابتلزقش على حرارة متوسطة إلى عالية، وقعي الخوخ شرايح عريضة.

ادهني حبات الخوخ المقطعة بالزيت وحطيها على لشواية لحد ما تبقى ذهبية اللون ، وتظهر علامات الشواء، بعد 4 لـ5 دقايق هتبتدي تكرمل، اقلبيها على الجنب التاني وسيبيها دقيقة لدقيقتين لحد ما الجنبين يظهر عليهم علامات الشواء ويبقوا متكرملين.

حطي حلة او كسرولة صغيرة على نار متوسطة ، اخلطي العسل الابيض او صوص الكراميل وعصير الليمون وخلاصة الفانيليا لحد ما يمتزجوا، بمجرد ما الخوخ يستوي، رشي عليه خليط الصوص والليمون والنعناع اللي حضرناه مع رشة قرفة بسيطة (اختياري حسب الرغبة)، وزينيه برشة من النعناع الفريش المفروم، وبالهنا والشفا.