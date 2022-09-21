نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة الحليب الساخن لشيف نادية السيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد كيكة الحليب الساخن من اكثر الكيكات التي انتشرت تحضرها في الأونة الاخير وأشتهرت على يد الشيف نادية السيد فهي تصلح لجميع الاغراض وأصبح السيدات والفتيات يستخدموها في عمل وتحضير التورت والجاتوهات لهشة قوامها مثل الكيكة الاسفنجية ويستخدموها أيضاً لعمل النايتي والجاتوه شاتوه وكيكة الشاي. طريقة عمل كيكة الحليب الساخن لشيف نادية السيد تعد وصفة كيكة الحليب الساخن من أفضل وصفات الكيكات وأسهلها، ومن ألذ وأشهي الحلويات المميزة والمحببة لدي الصغار والكبار، فهي مفيدة وغنية بالعناصر الغذائية فهي تحتوي على البيض والحليب والدقيق الأبيض، ويمكن إعدادها بسهولة في المنزل. سواء كانت كيكة بالفانيليا أو كيكة بالشوكولاتة. المكونات بطريقة الشيف نادية السيد كوبان دقيق.

كوب حليب سائل ساخن.

كوب إلا ربع سكر.

بيضتان بدرجة حرارة الغرفة.

خمس معلاق كبار زبدة.

معلقة صغيرة بيكنج باودر.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة فانيليا سايلة أو باودر. طريقة عمل التحضير في البداية يسخن الفرن مسبقاً على 350 درجة قبل البدء بخمس دقائق.

في إناء كبير يخفق البيض على سرعة مرتفعة حوالي خمس دقائق أو حتى يكون القوام سميك ولونه فاتح.

يضاف الفانيليا والسكر بالتدريج مع التقليب حتى يكون هشا ورقيقًا ثم يضاف البيكج باودر.

يمزج كل من الدقيق مع المكونات السابقة تدريجياً مع الضرب بالمضرب الكهربائي على سرعة قليلة حتى يكون المزيج ناعمًا.

في إناء صغيريرفع على النار، يسخن الحليب مع الزبدة حتى تذوب ثم تضاف تدريجيا إلى الخليط حتى يمتزج.

يسكب الخليط في صينية مدهونة بالزبده ومرشوشة بقليل من الدقيق، صبي الخليط برفق وأبعدي عن أطراف الصينيه.

أتركيها بالفرن لمدة ثلاثون دقيقة، ثم أختبري نضجها بعد قضاء المدة يدخل عود أسنان في المنتصف وعندما يخرج نظيفًا.

عندها تتأكدي من نضجها بالكامل أتركيها حتي تبرد ثم قطعيها حسب رغبتك. الطريقة الثانية لتحضير كيكة الحليب الساخ المقادير كوبان من الدقيق لجميع الأغراض.

نصف كوب كاكاو محلي

كوب من الزبدة.

كوب من الحليب.

ملعقة ونصف صغيرة من سائل الفانيليا.

أربع بيضات في درجة حرارة الغرفة.

كوبان من السكر الناعم.

ملعقتان صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة ملح.

سكر بودرة للتزيين حسب الرغبة. طريقة التحضير يسخن الفرن إلى 280 درجة، ويتم ضبط رف الفرن على الوضع بالمنتصف.

تدهن صينية مناسبة لعمل الكيك مدهونة بالزيت وخليط من الطحين والكاكاو.

ضعي الزبدة والحليب في وعاء صغير على نار هادئة حتى تذاب تمامام واتركيهم حتى يسخن الحليب.

ضعي بالخلاط البيض والفانيليا وأخفقيهم جيداً، ثم انخلي الدقيق والكاكاو معانا.

ضعيهم في وعاء عميق، ثم ضيفي بالتدريج الطحين والكاكاو.

قلبيهم جيداً حتى تمتزج المكونات، صبي الحليب وأستمري بالتقليب حتى تفكي جميع التكتولات.

حتى يصبح الخليط سائل صبي الخليط بالصينية وأتركيها لمدة أربعون دقيقة.

عندما تنضج أتركها تبرد تماماً ثم زينيها بالسكر البودر.

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