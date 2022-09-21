نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كعك القدس “السميد الطري” الخفيفة الناعمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل كعك القدس أو السميد الطري تعد نوع من المخبوزات التي ذات شهرة في القدس لأن طعمها رائع وقومها ناعم وخفيف عبارة عن حلقة من العجين المخبوز المغطاة بالسمسم يمكن أن يؤكل مع المشويات الساخنة أو المربى والجبنه أو الدقة المصرية يوجد العديد من البلاد التي تقوم بعمل هذا النوع من المخبوزات ولكن لكل بلد تطلق علية المسمى المختلف عن البلد الأخري معنا طريقة مبسطة جدا لعمل الكعك المقدسي أو كما يطلق عليه خبز القدس سوف تحصلون على نتيجة رائعة.

مكونات وصفة كعك القدس

مقدار 4 أكواب من الدقيق” طحين” خاص بالمخبوزات.

كوب ماء فاتر .

ثلاثة أرباع كوب ماء ساخن.

رشه ملح.

سمسم.

خمس ملاعق كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

زيت زيتون.

ورقة زبدة.

طريقة عمل كعك القدس

نحضر وعاء عميق ونضع فيه كوب ماء بارد وكوب إلا ربع ماء ساخن ثم نضع عليهم الملح ملعقه صغيره. يضاف على الخليط السابق ملعقة سكر كبيرة وملعقة خميرة كبيرة. وبعد نسكب على الخليط ملعقة زيت الزيتون البكر حوالي ربع ساعة لحين تفاعل الخميرة. في وعاء اخر واسع ننخل الدقيق حتى تخرج منه الشوائب التكتلات ويتخلله الهواء. نضع الدقيق المنخول على خليط الخميرة السابق مع إضافة الملح و 2 ملعقة كبيرة سكر. نبدأ في عجن العجينة جيدا لمدة عشر دقائق حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة نحرص أثناء العجن أن نبلل اليدين بالماء الدافئ. وبعد تنقل العجينة في وعاء مدهون بزيت الزيتون وتغطى بقطعه من القماش أو بلاستيك الطعام. وتترك جانبا في مكان دافئ لمده ساعتين تقريبا حتى تختمر ويتضاعف حجم العجينة. نبدأ في تقطيع العجينة إلى اربع قطع متساوية وكل قطعة تشكل على شكل كرة ثم يغطي العجين مرة اخرى وتترك لمدة خمس دقائق لكي ترتاح.

نأتي بكرى من كرات العجين ونفردها كل كري على حدى على شكل مستطيل وبعد يتم لفها بشكل اسطواني جيد ثم تدويرها على شكل دائرة مع غلق الطرفين معا. طريقة اخرى نعمل ثقب بداخل الكرة وتحريكها بشكل دائري على كفه اليد حتى نحصل على شكل دائري المطلوب. بعد الانتهاء من تشكيل العجينة تغطي مرة اخرى وتترك لمدة 10 دقائق. نحضر طبق السمسم مضاف إليه معلقتين سكر ومعلقتين من الماء كبيره أو على رخامة المطبخ. نضع العجينة فوق السمسم من الناحيتين مع دحرجتها على الرخام حتى يتماسك السمسم بالعجينة ثم ترص قطع العجين في الصينية المبطنة بورق الزبدة مع تغطيه العجين لمدة ربع ساعة لكي يتضاعف حجمه مرة اخرى. ندخل صينية المخبوزات الفرن الساخن الفرن مسبقا على درجة حرارة 220 أو 250 لمدة 15 دقيقة تقريبا حتى ينضج العجين ويأخذ اللون الذهبي.

عند خروج صينية المخبوزات من الفرن تغطى بمنشفه حتى لا ينشف الكعك.