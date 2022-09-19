نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هطلعيه من الفريزر زي الطازه طريقة حفظ وتخزين الباذنجان بدون قلي بطريقة مبتكره في المقال التالي

عمر شويل - جدة تواجه الكثير من النساء العاملات مشكلة في الانتهاء من تحضير الطعام ، لذلك يستغرق تحضير الطعام وقتًا طويلاً ، لذا فإن أفضل حل هو توفير أكبر قدر ممكن من الطعام لتسهيل طهيهن. وهذا هو: الباذنجان. باذنجان أسود. باذنجان طويل. هذه هي أشهر أنواع الباذنجان في العالم العربي ، وجميعها لها نفس فائدة آلة متعددة الأغراض ، حسنًا ، هناك أكثر من طريقة لطهي الباذنجان واستخدامه. يتميز الباذنجان بمذاقه اللذيذ سواء كان مقلياً أو متبلًا أو مضافًا إلى أي نوع من الأطباق. يحتوي الباذنجان على العديد من الفوائد والعناصر الغذائية المهمة للجسم ، حيث ينمو الباذنجان على مدار السنة وهو عبارة عن شجرة دائمة الخضرة ، ولكنه ينتج أجود أنواع الفاكهة في الصيف ، عندما تكون الظروف الجوية مواتية للنمو. مناسبة وناضجة تمامًا لتقديم الفوائد المرجوة. سنشرح لك اليوم كيفية تخزين الباذنجان في الثلاجة بطريقة سهلة.

لا يجب تخزين الباذنجان النيء في الثلاجة لأنه يحتوي على الكثير من الرطوبة التي يمكن أن تتسبب في فقدان الباذنجان لقوامه وهيكله الفريد ، لذلك يوصى بخبز الباذنجان أولاً ثم تخزينه في الثلاجة. اي يمكن قليه او سلقه نصف سلقه وهذا لعدم حفظه نيئ لذا إليك الطريقة التالية لطريقة حفظ وتخزين الباذنجان بدون قلي.

طريقة حفظ وتخزين الباذنجان بدون قلي

نقوم بشراء الباذنجان ولكن يجب اختيار نوع الباذنجان بدون عفن واختيار نوع جيد ثم نقوم بغسل وتجفيف كمية الباذنجان المراد تخزينها ، ثم نقوم بتقوير الباذنجان اي ان كان لونه ابيض او اسود مع التخلص من الجزء الاول الباذنجان وتقويره وترك بعض لبه بداخله ثم نقوم بملئ وعاء كبير به ماء ، مع اضافة ملعقة من الملح وملعقة من الزيت وملعقة من السكر وسنذكر اخيرا مافائدة ملعقة السكر في الباذنجان ثم نقوم بوضع الوعاء على النار وتترك الماء حتى الغليان ، ثم نقوم بوضع الباذنجان وتترك حتى تغلي ، ثم نزيل الباذنجان من الماء مع وضعه في مصفاة ويترك حتى يبرد تماما ، ويرص في وعاء واسع وكبير الواحده تلو الاخرى حتى تتخلصي مم الماء نهائيا ثم توضع في اطباق بلاستيكة او فل وتغطي بااكياس من البلاستيك المطاط او العادي ، وتخزن في الفريزر ، ولاعادة استخدام الباذنجان نقوم بوضعه في مكان حتى يذوب تمام

طريقة تفريز الباذنجان

فائدة اضافة ملعقة السكر في ماء الباذنجان

وهذا للتخلص من تقطيع الباذنجان اثناء طهيه بعد تفريزه وان السكر يعطي الباذنجان طعم وملمس وشكل مثل الباذنجان الطازه .