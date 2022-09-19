نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك النشا وأقراص الريفو لبشرة بيضاء ومشرقة.. الناس هتسألك عن سر جمالك ومش هيصدقوا إنك عملتيها بوصفات طبيعية! في المقال التالي
عمر شويل - جدة ماسك النشا وأقراص الريفو لبشرة بيضاء ومشرقة ، النشا وأقراص الريفو يمنحانك سويًا البشرة التي عشت ردحًا من الزمن تحلمين بها، وتحاولين استخدام الوصفات المتجددة والمتكررة أملا في الوصول إليها، ولكن بالتأكيد يأتي كل ذلك بلا جدوى، ومن خلال موضوعنا اليوم نقدم لك الطريقة الأكثر نجاحًا في تفتيح بشرتك وجعلها أكثر صحة ونضارة.
ماسك النشا وأقراص الريفو لبشرة بيضاء ومشرقة
جميعنا نعلم أن البشرة يناسبها الكريم الذي يوضع عليها لبعض الوقت ثم يتم غسله من عليها وتنظيفها، ومن الممكن الحصول عليه طبيعيًا كما يلي:
- اخلطي بعض النشا مع قرصين ريفو من الصيدلية.
- على جفاف المكونات ابدأي بالتقليب جيدا في نفس الوعاء، وتأكدي من عدم وجود تكتلات.
- أضيفي ملعقة من الزبادي، ومثلها من زيت جوز الهند.
- استمري بالتقليب، وستلاحظي أن الخليط أصبح شبيه بالكريم.
- بعدها ضعيه في الثلاجة ليتماسك قليلًا، وأثناء ذلك نظفي وجهك وعرضيه لبعض بخار الماء، بحيث تتفتح المسام.
- حينها أخرجي الكريم الخاص بك من الثلاجة، و ابدأي بتوزيعه على بشرتك، وهنا تتأكدي من أن هذا هو الخليط الأنسب لبشرتك.
- انتظري 45 دقيقة، وبعدها اغسلي وجهك، ولكن بماء بارد.
- نريد إغلاق المسام على نظافة، وتنعيم البشرة وتمليسها بلا مسامات متوسطة وكبيرة.
- من أول استخدام مرري إصبعك على وجهك وستلاحظي أنه أصبح ناعمًا وجميل الملمس.
- كرري بانتظام لبشرة بيضاء مشرقة.
النشا وأقراص الريفو والخل
وصفة أخرى تحتاجي لتنفيذها إن كانت بشرتك فيها حبوب، أو آثارها، وهي تتم كما يلي:
- ضعي النشا على الريفو بنفس المقدار في الوصفة السابقة، بمعني أن ملعقة النشا الكبيرة يقابلها قرصين ريفو.
- قلبيهما، ثم أضيفي قطرات الخل الأبيض.
- لا تستخدمي خل التفاح لأنه يزيد الطين بلة ويؤذي بشرتك.
- عليك التأكد من قوام الكريم، ويجب أن يكون متوازنًا جميلًا.
- هنا نضيف قطرات من زيت جوز الهند ويصبح هنا الخليط جاهزًا بعد مزجه.
- خذي البعض من الخليط، وتأكدي من توزيعه على بشرتك بالكامل، مع تغطية الحبوب وآثارها.
- انتظري 20 دقيقة واغسلي وجهك بماء بارد.
- جففي بفوطة قطن، وبعدها وزعي كريم مرطب أو ماء الورد على وجهك.
- تلك الوصفة هي الأنسب للبشرة الدهنية.
- لا تكرري الوصفة أكثر من مرة خلال الأسبوع، وإن كان لا بد من ذلك فاستخدمي الخل لمرة واحدة في الأسبوع.
- لا تستخدمي الخل سوى بقطرات بسيطة، ويستحسن استبداله بالعسل لو كانت البشرة حساسة.
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