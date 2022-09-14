طريقة عمل كفتة العدس البني الاقتصادية طعمها خرافي وشهية الذ من كفتة اللحمة

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عمر شويل - جدة المعروف عن العدس البني بأنه أحد المكونات الرئيسية في أكله الكشري المصرية ولا يعرف الكثيرين بأنه يدخل في العديد من الأكلات الشهية، ومن خلال موقعنا نقدم لكي عزيزتي طريقة عمل كفتة العدس البني.

مكونات كفتة العدس البني

العدس البني أو المعروف في بعض من الدول بالعدس أبو جبة له العديد من الفوائد الكثيرة للصحة العامة للجسم، وفيما يلي نوضح مكونات كفتة العدس البني وهي:-

نصف كيلو من العدس البني.

2 حبة بطاطس مسلوقة.

حزمة مقطعة من البقدونس والكزبرة الخضراء.

كيس توابل كفتة الحاتي من ماجي.

ملح، فلفل، وكمون.

5 فصوص من الثوم المهروس.

طريقة تحضير كفتة العدس البني

أولًا قومي بنقع العدس في ماء ساخن قبل سلقه لمدة لا تقل عن ساعة.

بعد أن ينضج العدس تمامًا يوضع في محضرة الطعام.

وتُضاف إليه الخضرة، البصل، الثوم، البطاطس وبهارات الكفتة وتُفرم المكونات حتى تتجانس تمامًا.

بعد ذلك قومي بضبط الملح وإضافة الفلفل الأسود والكمون.

بعد ذلك يتم تشكيلها حسب الرغبة ويتم تحميرها في زيت غزير.

يتم الانتظار حتى تأخذ لون ذهبي.

توضع الكفتة في طبق ومعها قطعة من الفحم المشتعل.

ثم تُقدم ساخنة بجانب البطاطس المقلية والسلطة الخضراء.

فوائد العدس البني

أكد خبراء التغذية بأن العدس البني مُفيد جدًا لمرضى السكري كما أنه كنز مليء بالعديد من الفيتامينات والمعادن وفيما يلي نذكر أبرز فوائده وهي كالآتي:-