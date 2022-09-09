نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي ماسك الشبه والنشا للتفتيح الأماكن الداكنة في وقت قصير جداً في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر ماسك الشبه والنشا ، من أسرع أنواع الوصفات الطبيعية التي تخلصك من سواد سنين، مثل تفتيح البشرة والإبط والرقبة وغيرها من الأماكن الغامقة، تساعد أيضاً علي إزالة التجاعيد والخطوط الرفيعة في البشرة وتمنحك ملمس ناعم كالحرير للبشرة، تزيل أيضاً علامات التمدد في الجسم بعد الولادة والحمل، هو من الكريمات الرهيبة التي تعمل علي تفتيح البشرة والمناطق الداكنة والحساسة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب، يساعد علي شد الترهلات في الوجه والجسم وهو فعال في التخلص من رائحة العرق الكريهة، وهذا المكون السحري الذي يعد من أفضل الماسكات الطبيعية للوجه نظراً لغناه بخصائص هامة وفعالة تساعد في ترطيب البشرة وشدها، بعد استخدامك هذه الوصفة تألقي ببشرة نضرة وصافية، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل ماسك الشبه والنشا للتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد في المنزل بخطوات بسيطة.

مكونات عمل ماسك الشبه والنشا

هيا بنا نتعرف علي مكونات هذه الوصفة السحرية للجسم والبشرة وهي كالتالي:-

معلقة كبيرة من الشبه الناعمة.

نصف معلقة من زيت الزيتون.

معلقة صغيرة من النشا.

ربع كوب من الماء.

فوطة مبللة نظيفة.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال هذه المقالة خطوات تحضير ماسك الشبه والنشا السحرية للجسم وللبشرة وهي كما يلي:-

نحضر طبق صغير الحجم، ونضع به الشبه والنشا، وزيت الزيتون والماء ويتم المزج جيداً، حتي نحصل علي خليط متجانس بعد ذلك نقوم بوضع الخليط السابق علي منطقة الترهلات، ونتركه إلي أن يجف تماماً. ثم نقوم بإزالته بفوطة مبللة، أو بالماء الدافئ بعد مرور 30 دقيقة، مع تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع أو ثلاثة.

فوائد الشبه للجسم والبشرة

هناك فوائد عديدة جداً لها وهي كالاتي:-