نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم لتبيض اليدين 5 درجات من أول إستعمال تفتيح اسمرار عقل الأصابع بدون جفاف وتجاعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم تبيض اليدين من أول استعمال، اليدين من المناطق التي يجب الاهتمام بها لأنها تدل على نظافة المرأة ودليل على اهتمامها بنفسها ومن المعروف أن اليدين تتأثر بجميع أعمال المنزل سواء كانت غسيل المواعين أو غسيل الهدوم أو ترويق أو عمل أخر، مع العلم أن اليدين تتأثر في فصل الصيف وتتأثر في فصل الشتاء أيضا نحن نقصد بهذا الحديث أننا يجب أن نهتم باليدين طوال أيام السنة كلها حتى تصبح ناعمة، كما توجد بعض الفتيات تشتكي من غمقان في اليدين عن مفاصل اليدين والأصابع أيضا، ولكن لا تقلقي نحن سوف نقدم لكم خلطة سحرية لتبيض اليدين والتخلص من البقع الداكنة الموجودة في اليدين، لمعرفة المكونات وطريقة التحضير يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات وصفة لتبييض اليدين في أسرع وقت ممكن

هناك الكثير من الكريمات التي تستخدم في تبييض اليدين ولكنها سعرها مرتفع جدا بالإضافة إلى أنها تحتوي على مواد كيميائية تضر اليدين وتسبب الكثير من المشاكل التي بحاجة إلى عدم الوصول إليها، ومن المعروف أن اليدين أكثر تعرضا للشمس وتتأثر بها وتكون سمراء وتوجد أيضا بقع الداكنة أيضا مثلها مثل الوجه، ولابد من وجود روتين يومي لليدين مثله مثل أي منطقة أخرى لأنها هي الأكثر ظهورا أمام الناس، والآن سوف اقدم لكم مكونات وصفة سحرية لتبيض اليدين ولا يوجد أفضل من الوصفات الطبيعية التي تستخدم لتفتيح أي منطقة في الجسم، وتتلخص المكونات في:

ملعقة من عصير الطماطم.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من عصير الخيار.

ملعقة ونصف من خشب الصندل المطحون.

خطوات تحضير الوصفة واستخدام الوصفة في تفتيح اليدين

يجب الإلتزام بالخطوات التي سوف نذكرها لكم الآن في تحضير الوصفة واستخدامها في تفتيح البشرة، وتتلخص المكونات في: