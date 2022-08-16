نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بال فازلين..وبدون أي مواد كيميائية اعملي بنفسك روج الشفايف الطبيعي الثابت بألوان جذابة بيعالج الشفايف ويرطبها في المقال التالي

عمر شويل - جدة روج الشفايف الطبيعي الثابت، مؤخراً ظهرت طرق كثيرة لعمل الروج في المنزل بطريقة سهلة ونتيجته أفضل من الجاهز بكثير، فمكوناته بسيطة جداً ومتوفرة في المنزل وفي نفس الوقت غير مضرة للبشرة نهائيا، وبعد صنعه ستستغني عن شراء الروج الباهظ الثمن حيث على المدى الطويل يمكن أن يسبب أضرار بالشفاه، فالفازلين وزبدة الشيا يعملان على ترطيب الشفاه ووقايتهم من القشور، بالإضافة إلى إمكانية الفازلين من عمل طبقة حماية على الشفاه من أي عوامل،.

روج الشفايف الطبيعي الثابت

ومن التالي سنتعرف على أفضل طريقة لعمل الروج في المنزل.

طريقة عمل روج طبيعي باستخدام زبدة الشيا

المكونات:

روج قديم باللون الذي تريديه.

ملعقتين من زبدة الشيا.

أربع ملاعق من الفازلين.

طريقة تحضير روج طبيعي

في وعاء صغير قومي بإذابة زبدة الشيا والفازلين معا على حمام مائي أو بإدخالهم الميكروويف.

بعد ذلك ضعي الروج القديم إليهم واخلطي حتى يصبح باللون المطلوب.

بعد ذلك أزيلي الوعاء من الحمام المائي أو من الميكروويف ثم اتركيه كي يبرد.

ضعي الخليط في عبوات مناسبة لحين الاستخدام.

ضعيه في الثلاجة قبل أي استخدام وهكذا يصبح جاهز.

طريقة عمل الروج باستخدام الفازلين

المكونات:

ملعقتين كبار من البنجر.

ملعقتين كبار من الفازلين.

ملعقة كبيرة زبدة كاكاو.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

طريقة تحضير الروج باستخدام الفازلين

قطعي البنجر إلى قطع صغيرة ثم ضعي قطع البنجر في وعاء وغطيهم بالماء وارفعيهم على النار.

بعد أن يصل هذا المزيج لمرحلة الغليان، قومي بإزالته من على النار ثم ضعي الفازلين وزيت اللوز وزبدة الكاكاو.

قومي بتقليب المقادير كلها جيدا.

ثم بعد أن يبرد المزيج تماماً قومي بسكبه في الخلاط الكهربائي لكي تختلط المقادير معاً.

قومي بوضع المزيج في علب بلاستيك واحفظيها في الثلاجة حتى يصبح الروج متماسك.

يصبح الروج هكذا جاهزا.

طريقة عمل الروج باستخدام ظلال العيون

المكونات:

أربع ملاعق من الفازلين.

ظلال عيون.

طريقة تحضير الروج باستخدام ظلال العيون