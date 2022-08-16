نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قولي وداعاً للشعر الخشن المجعد….البيض والزبادي لفرد الشعر الخشن المجعد الهايش وتقوية وتغذية الشعر شعرك هيكون خيوط حرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة البيض والزبادي لفرد الشعر الخشن المجعد الهايش وتقوية وتغذية الشعر، تعاني معظم السيدات من مشاكل الشعر الجاف حيث يؤدي جفاف الشعر إلى التقصف والهيشان وبالتالي مظهر غير مرغوب، لذا تبحث الكثير من النساء عن طرق طبيعية لفرد الشعر الخشن او الجاف بعيدا عن الأدوية أو الطرق الكيميائية المتعارف عليها داخل صالونات وأماكن التجميل التي قد تضعف الشعر وتؤدي إلى إتلافه، لذا سوف نقدم حلول طبيعية لفرد الشعر الخشن الجاف أو المجعد. البيض والزبادي لفرد الشعر الخشن المجعد تتبع كثير من السيدات هذه الوصفة لفاعليتها وتتمثل المكونات وطريقة التحضير كالتالي: المكونات 3 بيضات.

كوب من الزبادي.

ملعقة من المايونيز.

ملعقة من النشا.

ملعقتان من الحليب. خطوات التحضير والاستخدام نحضر وعاء مناسب ونضع به البيض ونخفق البيض جيدا.

يضاف الزبادي والحليب والمايونيز إلى البيض المخفوق ويتم تقليب جميع المكونات حتى تمام التجانس.

نبدأ بوضع النشا وتقليبه جيدا مع المكونات ويمكن استخدام المضرب الكهربائي أو اليدوي لتسهيل مزج المكونات حتى نصل إلى قوام كريمي ثقيل.

نبدأ بتقسيم الشعر حتى نوزع عليه الخليط الكريمي مع الحرص على وصول الخليط إلى جميع أجزاء الشعر من الجذور حتى الأطراف.

تدلك فروة الرأس جيدا بالخليط بشكل دائري ثم وضع قبعة بلاستيكية على الرأس ثم لف الرأس بمنشفة ونتركها لمدة ثلاث ساعات.

ننزع المنشفة والغطاء ونقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر وقليل من الشامبو الطبي الخاص.

نكرر هذه الخطوات مرتين خلال الأسبوع للوصول إلى نتيجة فعالة و مبهرة. طريقة فرد الشعر بالبيض والموز المكونات بياض بيضتان متوسطتان.

حبتان من أصابع الموز.

ملعقتان من عسل النحل.

ملعقة من زيت الزيتون. خطوات التحضير والاستخدام نحضر وعاء صغير مناسب ونضع به الموز ونقوم بهرسه جيدا.

يضاف بياض البيض المخفوق إلى الموز ونقلب الجميع معا جيدا.

إضافة العسل وملعقة زيت الزيتون إلى الخليط السابق.

خلط المزيج جيدا حتى تجانس جميع المكونات معا.

نقوم بفرد الشعر وتقسيمه ونضع عليه الخليط مع مراعاة إيصاله إلى جميع أجزاء الشعر من فروة الرأس وأطراف الشعر ونحو ذلك.

نغطي الشعر بمنشفة ونتركه لمدة ساعتين قبل غسله.

غسل الشعر بالماء والشامبو وملاحظة النتيجة.

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