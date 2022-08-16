نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في 10 دقائق هاتعمليها.. عجة البيض والبطاطس اللذيذة والاقتصادية 100% تصلح للغذاء والعشاء والطعم رهيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالطبع لا يخلو منزل من وجود البطاطس فما رأيك لو عرضت عليك طريقة مميزة لعمل وجبة مميزة خفيفة في الغداء، أو تناوليها في أي وقت خلال اليوم وذلك مع وجود البيض الذي يعطيها طعمًا مميزًا وفائدة كبرى، لذا نقدم لكم من خلال السطور القادمة في المقال طريقة عمل عجة البيض والبطاطس التي لن تجعلك تحتاري في عمل وجبات نهاية الشهر.

عجة البيض والبطاطس

إن تناول وجبة مميزة في أواخر أيام الشهر أمرًا بسيطًا حيث نقدم لكم طريقة لعمل العجة بالبيض الذي يجعل الوجبة ذات فائدة كبيرة لما بها من بروتين، وذلك كما يلي:

المكونات

حبتان من البطاطس متوسطة الحجم.

ثلاثة حبات من البيض.

ملعقتان كبيرتان من السمن البلدي.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود حسب الرغبة.

طريقة التحضير

في البداية نقوم بتقشير البطاطس، وتقطع إلى قطع متوسطة الحجم حتى يسهل نضجها.

توضع البطاطس في وعاء عميق به ماء، وتترك على نار هادئة حتى تنضج نصف نضج.

نخرج البطاطس من الماء وتصفى جيدًا.

تهرس البطاطس وتوضع في وعاء عميق.

نضع عليها كمية السمن البلدي المتوفرة أثناء سخونة البطاطس.

الآن نبدأ في خفق البيض ونضع عليه الملح والفلفل الأسود ونقلب جيدًا.

نسكب البيض المخفوق على البطاطس وتقلب المكونات بشكل جيد.

نحضر صينية متوسطة الحجم، ونقوم بدهنها بمادة دهنية.

نضع نصف كمية خليط البطاطس في الصينية ونقوم بفرده فيها.

في حالة وجود عصاج لحم يمكن وضعه في المنتصف، ويوضع عليه باقي كمية البطاطس.

نرش من على الوجه القليل من الجبن الموتزاريلا في حالة توافرها.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة، ونقوم بوضع الصينية في الفرن على الرف الأوسط.

تترك لمدة ربع ساعة، ثم نقوم بوضعها تحت الشواية حتى يحمر الوجه.

نخرجها من الفرن ونقطعها وتقدم بالهناء والشفاء.

في نهاية مقال عجة البيض والبطاطس فقد قدمنا لكم طريقة بسيطة لعمل العجة بالبطاطس مع إضافة البيض إليها ليعطيها قيمة غذائية عالية لاحتوائه على البروتين، فعليك القيام تحضيرها كوجبة اقتصادية ومميزة سواء في الغداء أو في وجبة العشاء.