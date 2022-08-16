نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك بنجر ونشا تعالي أغلمك أزاي تبيضي وتوردي بشرتك وخدودك طبيعي لن تحتاجي للمكياج بعد الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة البنجر والنشا لتبييض الوجه، يعتبر البنجر هو من أهم الخضراوات التي تكون جذرية ونستخدمها في تحضير العديد من الأطباق وخاصة في إعداد السلطات بمختلف أنواعها فإنها تكون شهية ولذيذة، كما أيضا يتمتع البنجر بالعناصر الطبيعية ومنها المعادن المختلفة والفيتامينات أيضا البروتينات ومنها فيتامين سي والبوتاسيوم وأيضا يحتوي البنجر على حمض الفوليك ومضادات الأكسدة التي يستفيد منه الجسم، ويمكن استخدام البنجر والنشا لتبييض الوجه. خلطة البنجر والنشا لتبييض الوجه المقادير حبة واحدة من البنجر.

ملعقتين ونصف كبيرتين من نشا الذرة.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من زيت جنين القمح.

ملعقة كبيرة من جوز الهند. طريقة الاستخدام نحضر إناء صغير وابدأ في تقطيع حبة واحدة من البنجر إلى قطع صغيرة و نستخدم الخلاط الكهربائي في ضرب البنجر ونقوم بعد ذلك بتصفيته حتى يصبح عصير.

نضع عصير البنجر في وعاء ونضيف عليه ملعقتين كبيرتين من وبعد نشا الذرة ونضع عليهم جنين القمح وجوز الهند ونقلبهم مع بعض ثم نضيف عليهم ملعقة صغيرة من ماء الورد و ندمج كل المكونات مع بعضها.

ثم ارفع وعاء الخلطة على النار هادئة ونستمر في تقليب المكونات مع بعض حتى تأخذ القوام الكريمي.

تشطف البشرة جيدا قبل وضع الخلطة عليها ثم نبدأ في تجفيفها ثم نفرد كريم البنجر على البشرة مع توزيعه جيدا ونترك الخلطة لمدة ساعتين متتاليتين.

تغسل البشرة جيدا باستخدام الماء البارد ويجب أن نستخدم تلك الوصفة بشكل يومي حتى تعطي نتيجة مذهلة لبشرة تتمتع بالنقاء وتكون لونها وردي جميل. خلطة البنجر والنشا والارز المقادير حبة واحدة صغيرة من البنجر.

ثلاث ملاعق من نشا الذرة.

ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند.

كوب واحد من ماء الأرز.

ملعقة صغيرة من زيت الورد. طريقة الاستخدام نأتي إناء ونضعه على نار هادئة ثم نضع له كوب واحد من ماء الأرز ثم نضيف عليه حبة صغيرة من البنجر بعد تقطيعها إلى قطع صغيرة ونترك المكونات حتى يتم غليانه يسلق البنجر جيدا.

نقوم بإضافة النشا وزيت جوز الهند وزيت الورد ونخلطهم مع بعض.

نضع الخلطة على البشرة ونتركها فترة الليل حتى صباح اليوم التالي.

نشطف البشرة جيدا بالماء البارد ويكرر استخدام تلك الوصفة على الأقل مرتين من كل أسبوع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لو عندك بنجر ونشا تعالي أغلمك أزاي تبيضي وتوردي بشرتك وخدودك طبيعي لن تحتاجي للمكياج بعد الآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.