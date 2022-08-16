نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة العروسة الصاروخية لتبييض وتفتيح سواد الوجه والرقبة والخطوط السمرار وإزالة الجلد الميت في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة نجد عدد كبير من الفتيات قد يعانون من إسمرار الوجه والرقبة فهذا الإسمرار يظهر نتيجة التعرض لأشعة الشمس الضارة دائما ولكي يتم تبييض البشرة تبحث كلا منهم عن الإستخدامات التي تساعد على ذلك، ومنها هي إستخدام مستحضرات التجميل مثل كريم الأساس وغيره فهذا الكريم يعمل على تبييض البشرة ولكن لا يكون مناسب لإحتوائه على مواد كيميائية وبجانب هذا فهو يساعد على تفتيحه بشكل مؤقت وأيضا يدوم لعدة ساعات فقط، وغير ذلك فهو يسبب ضرر كبير على البشرة حيث يظهر عليها حب الشباب والتجاعيد وكذلك الخطوط الرفيعة لذلك من الأفضل أن نتجنب إستخدام هذه المستحضرات بجميع أنواعها المختلفة لذلك لكي نحافظ على صحة الوجه يمكننا أن نستعمل الأشياء الطبيعية مثل بعض الخلطات الطبيعية فقد تبحث كل فتاة وإمرأة عن أسرع الخلطات التي تعمل على تفتيح البشرة والرقبة والتخلص من السواد الذي يتواجد علي هذه المناطق، فالخلطة التي يمكن أن نستخدمها للحصول على النتيجة المطلوبة هي خلطة الزعفران فقد نضيف إليه عدد من المكونات الطبيعية التي تتوافر في كل مطبخ ولا تكون مكلفة. مكونات خلطة الزعفران للتخلص من سواد الوجه والرقبة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزعفران البودر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند. طريقة عمل خلطة الزعفران للتخلص من سواد الوجه والرقبة نقوم بإحضار طبق مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزعفران البودر ثم نضيف إليه ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

وبعد ذلك يتم وضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي ونضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ثم قومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند ويتم تقليب كل هذه المكونات مع بعض بطريقة جيدة.

ونقوم بوضع هذه الخلطة علي البشرة والرقبة ونتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة تقريبا وبعد ذلك يتم غسل هذه المناطق بإستخدام الماء البارد وتكرر هذه الخلطة مرتين في الإسبوع.

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