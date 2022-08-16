لن تحتاجي إلى الاظافر الاصطناعية بعد اليوم ...5 وصفات منزليه لتطويل أظافرك

انت الان تتابع خبرلن تحتاجي إلى الاظافر الاصطناعية بعد اليوم ...5 وصفات منزليه لتطويل أظافركوالان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح-

الليمون

من المعروف أن الليمون غني بفيتامين ج الذي يعزز تكوين الكولاجين ويساعد بدوره في نمو الأظافر بشكل صحي. الليمون أيضاً عامل مبيض يمكنه تفتيح أو إزالة البقع الصفراء من أظافرك.

ضعي عصير الليمون على كل ظفر بقطعة قطن أو افركي أظافرك مباشرة بشريحة من الليمون ثم اتركيها تجف في الهواء.

يمكنك أيضاً إضافة بضع قطرات من عصير الليمون في ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وخلطهم جيدًا، وسخني هذا المحلول لمدة 15 ثانية حتى يصبح دافئًا قليلًا، ثم دلكي أظافرك به. انتظري لمدة 30 دقيقة حتى يتم امتصاصه جيداً، ثم اغسلي أظافرك ورطبيها بعد ذلك.

الفازلين

الفازلين من المرطبات القوية جداً للبشرة، ولكن له أيضاً تأثير جيد في تقوية الأظافر ونموها، لا عليك سوى غسل يديك جيداً ثم تجفيفها، ووضع الفازلين على أظافرك مدة 10 دقائق، ثم شطفها بالماء من جديد. كرري الأمر مرتين إلى ثلاث مرات بالأسبوع لتلاحظي الفرق.

زيت جوز الهند

يغذي زيت جوز الهند الأظافر ويساعد على نموها بشكل أسرع، فهو يتميز بخصائص مضادة للميكروبات لدرء العدوى، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من الدهون لذا فهو يرطب الأظافر ويشكل طبقة واقية فوقها ليحفظ الرطوبة في الداخل، كما أنها يعزز الدورة الدموية في الأصابع والأظافر مما يؤدي إلى نمو الأظافر بشكل أسرع وأفضل وحماية الأظافر من التكسر.

دفئي بعض زيت جوز الهند البكر الممتاز في وعاء، ثم دلكي الزيت على أصابعك وأظافرك بحركات دائرية.

قشر البيض

تساعد كمية الكالسيوم الكبيرة في قشر البيض على تقوية أظافرك، لذا فهو حل مثالي لنمو الأظافر بسرعة، فهو رخيص ومتوفر في كل منزل ولا يحتاج إلى كثير من الوقت لتظهر نتائجه على الأظافر.

خذي بعضاً من قشر البيض النظيف واطحنيهم جيداً حتى تحصلي على مسحوق ناعم، امزجي هذا المسحوق مع طلاء أظافر شفاف وضعيه على أظافرك. يمكنك القيام بذلك مرة واحدة في الأسبوع وستلاحظين الفرق سريعاً.

زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون على فيتامين E الذي يساعد على تحسين الدورة الدموية وبالتالي تعزيز نمو الأظافر بشكل أسرع. يغذي زيت الزيتون الأظافر ويرطبها ويحافظ عليها صحية وجذابة.

سخني بعض زيت الزيتون قليلاً ودلكيه على أظافرك لمدة 5 دقائق، ارتدِ القفازات واتركيها طوال الليل. إذا لم تتمكني من ترك الزيت طوال الليل، يكفي نقع أظافرك في زيت الزيتون الدافئ لمدة 15-20 دقيقة.

الأظافر الصحية من علامات جمال المرأة لذا توليها عناية خاصة