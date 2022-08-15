الصيف هو بلا شك موسم الانطلاق، وقت الخامات الخفيفة والهدوم اللي بتتنفس بعيد عن تقل وكتمة هدوم وخامات الشتاء، وبما انه موسم الملابس العملية بامتياز، في المقال ده هنقولك ونديكي شوية افكار ازاي تقدري تلبسي كاجوال شيك في الصيف، عشان تطلعي بلوك حلو وشيك في كل مرة، يلا اعرفي معانا في المقال ده ازاي تلبسي كاجوال في الصيف

الصيف يعني لبس خفيف وعملي.. اعرفي ازاي تلبسي كاجوال في الصيف

القطن والفسكسوز.. أصدقائك في الصيف

أي قطعة ملابس في الصيف أول حاجة توري عليها فيها هي خامتها، ده قبل الشكل والمقاس وكل حاجة، الخامة في الصيف هي أهم وكل حاجة، لانه بتبقى محتاجة حاجة تكون من خامة طبيعية مافيهاش ألياف صناعية كتيرة عشان تبعد عنك الحرارة والعرق وكمان الراحة الغير محببة للجسم، وبكده تقري تعملي لوك كاجوال في الصيف او حتى من أي ستايل كود بكل شياكة وكمان راحة، وهنا تيجي خامة الصيف السحرية وصديقك الاول في الصيف، خامات القطن والفسكسوز.

ايه السر في تميز خامة القطن والفسكسوز؟

المميز في النوعية دي من الخامات مش بس انها طبيعية ومن الخامات اللي بتتنفس، لكن انها كمان من الخامات المتنوعة جدا جدا، وهتلاقي منها المنقوش بأشكال متعددة، وألوان كتيرة جدا فده بيسمح تعلي بيها ستايلات مختلفة من dress codes غير بعض، سواء فساتين، أو بلوزات او جيب، او بنطلون وغيرها، وده السبب اللي بيخلي الخامة دي مهورة ومحببة للكل حتى بالنسبة للرجالةن انها خفيفة ومريحة ومتنوعة وبتقدري تعملي منا اللي انتي عايزاه.

أفكار ستايلات كاجوال في الصيف.. وستايلات للبحر والخروجات

دلوقتي خلينا نشوف سوا كذا فكرة لستايلات بسيطة وشيك تقدري تنفذيها بسهولة.