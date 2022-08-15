طريقة عمل مربى التين من المنزل بخطوات بسيطة وسهلة مثل الجاهزة تمامًا

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عمر شويل - جدة طريقة عمل مربى التين من المنزل، تعد المربى من أهم وأكثر المقبلات التي يتم لابد من تواجدها في المنزل بشكل دائم وهذا لأن الجميع من الصغير والكبير تناول المربي بجانب العيش كما أن هناك حلويات كثير جداً يضاف إليه المربى، ومن أحلى أنواع المربى التي يحبها الجميع وهي مربى التين، تعودنا جميعا على شراء المربى من الخارج من المحلات والسوبر ماركت، ومع قدوم موسم التين بدء عدد كبير جدًا من الأمهات و السيدات بالبحث عن طريقة تحضير المربى من المنزل وسنقدم لكم من خلال هذا المقال أسهل وأسرع طريقة لعمل مربى التين من المنزل بخطوات بسيطة و سهلة، كما يمكنك معرفة طريقة تحضير مربي المشمش من هنا.
مقادير مربى التين
يوجد في فصل الصيف الكثير من أنواع الفواكة اللذيدة والشهية، ومن أحلى هذه الفواكة هو التين فله فوائد كثيرة جدًا وقد ذكر في القرءان الكريم (التين والزيتون) ولذلك تحرص الأمهات على تقديم التين إلي أفراد الأسرة لتناوله، وهناك الكثير من الوصفات التي يتم تحضيرها بالتين، ومن أحلى هذه الوصفات التي يمكتك تخزينها هي مربي التين، وسنقدم لكم طريقة تحضيرها، المكونات هي:
- 2 كيلو تين متقطع ارباع او قطع صغيرة.
- كيلو من السكر.
- نصف ملعقة صغيرة عصير ليمون.
طريقة تحضير مربى التين
- في البداية نأتي بالتين ونقوم بغسل التين جيدا بالماء، نقوم بنقع التين في ماء لمدة ربع ساعة لكي يتحصل من الطين.
- بعد ذلك نقوم بتجفيف التين من الماء الزائد.
- ثم نأتي بوعاء ونقوم بتقطيع حبات التين إلي قطع متساوية الحجم ومتوسطة لا تصغري الحجم لكي يحافظ على قوام المربى.
- بعد ذلك نأتي بالسكر ونقوم بتوزيع السكر على حبات التين ونقلبهم مع بعضهم.
- نغطي الإناء ونترك التين لمدة ليلة كاملة في الثلاجة وهذا لكي تنزل المياة الزائدة المتواجدة في المربى.
- بعد ذلك نضع التين والسكر في إناء ونضعه على نار متوسطة ونضيف ملح الليمون ونقلبهم مع بعضهم جيدًا.
- عندما يغلى المربى غلوة واحدة نهدأ النار مع إزالة الريم كل فترة لحين التسوية.
- تستغرق مدة تسوية المربى نصف ساعة بعد تلت ساعة قومي باختبار المربي إذا تم تسويتها أم لا (خدى معلقة صغيرة من المربى وضعيها على طبق وقومي بتقسيم المربي من النص إذا المربي لمت على بعضها يبقي لسه محتاجة سوى تاني).
- بعد ذلك ترفع المربى من على ونترك حتى تهدى قليلا من حرارتها.
- ثم نسكب خليط المربى في برطمان معقم، ونضعها في الثلاجة.
- عندما تبرد المربى نقوم بتقديمها إلى الطعام بالصحة والهنا.
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