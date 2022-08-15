نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مربى التين من المنزل بخطوات بسيطة وسهلة مثل الجاهزة تمامًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل مربى التين من المنزل، تعد المربى من أهم وأكثر المقبلات التي يتم لابد من تواجدها في المنزل بشكل دائم وهذا لأن الجميع من الصغير والكبير تناول المربي بجانب العيش كما أن هناك حلويات كثير جداً يضاف إليه المربى، ومن أحلى أنواع المربى التي يحبها الجميع وهي مربى التين، تعودنا جميعا على شراء المربى من الخارج من المحلات والسوبر ماركت، ومع قدوم موسم التين بدء عدد كبير جدًا من الأمهات و السيدات بالبحث عن طريقة تحضير المربى من المنزل وسنقدم لكم من خلال هذا المقال أسهل وأسرع طريقة لعمل مربى التين من المنزل بخطوات بسيطة و سهلة، كما يمكنك معرفة طريقة تحضير مربي المشمش من هنا.

مقادير مربى التين

يوجد في فصل الصيف الكثير من أنواع الفواكة اللذيدة والشهية، ومن أحلى هذه الفواكة هو التين فله فوائد كثيرة جدًا وقد ذكر في القرءان الكريم (التين والزيتون) ولذلك تحرص الأمهات على تقديم التين إلي أفراد الأسرة لتناوله، وهناك الكثير من الوصفات التي يتم تحضيرها بالتين، ومن أحلى هذه الوصفات التي يمكتك تخزينها هي مربي التين، وسنقدم لكم طريقة تحضيرها، المكونات هي:

2 كيلو تين متقطع ارباع او قطع صغيرة.

كيلو من السكر.

نصف ملعقة صغيرة عصير ليمون.

طريقة تحضير مربى التين