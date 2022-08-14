انت الان تتابع خبر يدمر الدماغ ويقضي على الذاكرة ويصيبك بهشاشة العظام ..طعام موجود في كل بيت احذر تناوله يوميا قبل فوات الأوان والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- أضرار السكر، يدخل جسم الإنسان بشكل يومي كميات كبيرة من السكر الأبيض ولقد أثبتت الدراسات أن السكر لديه أضرار وخيمة على صحة الإنسان خاصةً إذا تم الإفراط في تناوله نظرًا لكونه يدمر الدماغ ويقضي على الذاكرة وفي تقريرنا هذا سوف نتعرف على ذلك القاتل الصامت.

لتفادي الأضرار الصحية الناجمة عن الأطعمة السكرية لابد من تناول كمية كبيرة من الماء حوالي لترين من الماء كي يُعادل نسبة السكر التي يستقبلها الجسم.

التوقف عن شُرب المشروبات الغازية نظرًا لكونها تحتوي على نسبة كبيرة من السكر.

السكر من فُرص الإصابة بالسمنة المُفرطة كذلك تناوله بنسب كبيرة يؤدى إلى تقلب الحالة المزاجية والصداع والشعور بالتعب والإقبال على تناول الأطعمة بشراهة

أهمية رعاية دماغك حتى يعمل بشكل صحيح.

يعتمد الدماغ البشري على إمدادات ثابتة من العناصر الغذائية من نظامنا الغذائي وسكر الدم والأكسجين ، وجميعها عناصر حيوية لمنع الاضطرابات النفسية مثل مرض الزهايمر والخرف. الدماغ مسؤول عن التحكم في كل حركة ومعالجة الفكر والأحاسيس في جسم الإنسان.

إنه مستودع ضخم لتخزين الذاكرة ، قادر على الاحتفاظ بأكثر من 2.5 بيتابايت من البيانات ، وهو ما يقرب من ثلاثة ملايين ساعة من البرامج التلفزيونية والأفلام.

الجوز يحسن الذاكرة وقدرات التفكير لأنه يحتوي على مستويات عالية جدًا من أحماض أوميغا 3 الدهنية. تلعب الأحماض الدهنية أوميغا 3 دورًا مهمًا في الأداء الصحيح للناقلات العصبية ، مما يجعل عقلك شديد الحدة.

أنها توفر العناصر الغذائية الأساسية والحفاظ على تدفق الأوكسجين بشكل صحيح في جميع أنحاء الأوعية الدموية في الدماغ. يُضاف نصف كوب من الجوز المفروم إلى سلطات الفواكه منزلية الصنع أو دقيق الشوفان أو ببساطة تأكل حفنة منهم.

الصفراء الداكنة على مستويات عالية من خاصية الكركمين ، والتي يمكن أن تمنع مرض الزهايمر وغيره من الأمراض الخطيرة من التكوين في الجسم. يتم استخدامه كعلاج طبيعي للشفاء لوجع الأسنان ، واضطرابات المعدة المختلفة ، والشرايين المسدودة.

الكركم يحسن أيضا الوظائف المعرفية ، مثل حل المشكلات والتفكير.

تساعد على تدمير أضرار جذرية حرة للخلايا ، والتي يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات نفسية حادة وحتى السرطان. حماية الطماطم من فقدان الذاكرة لأنها تحتوي على كميات كبيرة من خاصية مضادات الأكسدة الليكوبين.هناك العديد من الطرق للاستمتاع بهذه الخضار القوية.

يمكنك إضافتها إلى السلطة الخاصة بك ، وإعداد صلصة الطماطم محلية الصنع أو استخدامها في طبق الحساء الصحي قليل.

الشاي الأخضر على الكثير من مضادات الأكسدة التي تقوي المناعة ، والتي تساعدك على التركيز بشكل أفضل والحفاظ على صحتك بشكل عام. شرب 2-3 أكواب من الشاي الأخضر كل يوم لمنع فقدان الذاكرة والحماية من الأمراض العقلية.

يمكنك زيادة هذه الفوائد الصحية عن طريق إضافة بخ من عصير الليمون الطازج ، وعدد قليل من جذور الزنجبيل واندفاع من العسل.

الأزرق هو وجبة خفيفة صحية لذيذة لتعزيز الذاكرة ، وتعزيز العديد من الوظائف المعرفية.

يحتوي التوت الأزرق على مستويات عالية من الفلافونويد ، وهي مكونات حيوية تحافظ على حماية المخ من مرض باركنسون والخرف. يمكنك مزج حفنة من العنب البري مع اللبن ، أو تناول نصف كوب منهم.