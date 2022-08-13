نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز البقدونس والنشا الرهيب: لبشرة مشرقة وخالية من التجاعيد والنمش وتحدي2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم كنز البقدونس والنشا الرهيب , يمنحك تفتيح فوري وسريع هذا الماسك مفيد وممتاز في التفتيح ويخلصك من البقع الداكنة يمنحك بشرة مشرقة ونضارة ومتألقة, ومع المشاكل التي تتعرض أليها اليدين من التعرض دائماً إلى الشمس و غسيل المواعين يجعل اليدين جافة دائماً ومتشققه فهذا الماسك يخلصك من كل هذه المشاكل يمنحك تفتيح وترطيب هائل. لو محتاج إلي تفتيح للجسم وشده فهذا الماسك رائع في ذلك ويخلصك من سواد السنين ومع هذا المقال من موقع ثقفني نقدم لكم طريقة عمل كنز البقدونس والنشا الرهيب حيث يعد هذا الماسك الهائل في تبييض البشرة بشكل مبهر للغاية2022.

مكونات عمل كنز البقدونس والنشا الرهيب لتبييض البشرة وتمتعي ببشرة خرافية من أول استخدام فوري

اليوم سوف نتعرف على مكونات هذا الخليط الرهيب مكونات بسيطة وموجود في كل منزل وهي كالتالي:-

١ملعقة كبيرة من النشا.

حزمة من البقدونس.

١ملعقة كبيرة من خل التفاح.

١ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة التحضير بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كما يلي.

نقوم أولا بوضع البقدونس داخل إناء علي نار حتى نحصل على عصير البقدونس. ثم نقوم بتصفية البقدونس ونستخلص العصير الصافي لكي نقوم بوضع علي باقي المكونات. ثم نحضر وعاء نظيف ونضع فيه ملعقة كبيرة من النشا وعصير البقدونس ونخلط المكونات مع بعض جيداً. بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة كبيرة من خل التفاح ونقلب جيدا حتى نحصل على خليط متجانس كريمي. ثم نضع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وماء ورد ونخلطهم جيداً حتى يمتزج الزيت مع المكونات.

طريقة الاستخدام

الأن مع طريقة الاستخدام سهلة وبسيطة ومفيدة لكم هي كالتالي:-.