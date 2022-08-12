نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث مقشر عالمي للبشرة لبان الذكر والفانيليا لإزالة الرؤوس السوداء والجلد الميت في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتم البحث دائما عن طريقة عمل مقشر للبشرة بمكونات طبيعية ليكون بديلاً للمقشرات الكيميائية التي تسبب أحياناً ضرر للبشرة، والتقشير مهم لبشرة الوجه والجسم للتخلص من خلايا الجلد الميتة وآثار حب الشباب والرؤوس السوداء مما يمنح البشرة النعومة والتفتيح ويخلصها من البقع الداكنة بالجلد، وتحتاج البشرة التقشير مرة كل أسبوع لتوحيد لونها وإزالة الشوائب والزيوت من المسام مما يمنع ظهور الرؤوس السوداء، ويوجد العديد من المكونات الطبيعية التي تستخدم كمقشر للبشرة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل مقشر عالمي للبشرة بمكونات طبيعية تمنح البشرة النعومة والتفتيح بشكل ملحوظ. مكونات عمل مقشر للبشرة نحتاج المكونات الآتية لعمل مقشر لبان الذكر والفانيليا للتخلص من الرؤوس السوداء والجلد الميت: ملعقة كبيرة سكر بني.

ملعقة كبيرة قشر بيض مطحون.

كبسولة فيتامين E.

ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.

ملعقة كبيرة فانيليا بودرة.

ربع ملعقة صغيرة من عسل النحل.

ملعقة صغيرة زيت روز ماري.

2 ملعقة كبيرة من منقوع لبان الذكر. طريقة العمل يمكنك عمل مقشر طبيعي للجلد بطريقة سهلة وسريعة كما يلي: نقوم بغسل قشر البيض ثم ينقع في ماء وخل لمدة نصف ساعة، وبعدها يجفف في الشمس ثم يطحن في مطحنة الخلاط. نضع ملعقة صغيرة من لبان الذكر في نصف كوب ماء ساخن لمدة ليلة كاملة ثم نخفق الخليط لنحصل على منقوع لبان الذكر بدون أن نصفيه. نخلط ملعقة كبيرة من السكر البني مع ملعقة كبيرة من قشر البيض المطحون، وملعقة كبيرة من القرفة المطحونة، وملعقة كبيرة من الفانيليا البودرة. نقلب المكونات مع بعضها ثم نضيف ملعقة صغيرة من زيت الروز ماري، وربع ملعقة صغيرة من عسل النحل، ونفرغ محتوى كبسولة من فيتامين E. نضيف ملعقتين من منقوع لبان الذكر ونقلب المكونات مع بعضها جيداً، ثم نغسل البشرة بالماء الدافئ. نوزع المقشر على بشرة الوجه والجسم كله مع التدليك بحركات دائرية للتخلص من خلايا الجلد الميت الموجودة على سطح الجلد. ثم نغسل البشرة بالماء للتخلص من آثار المقشر، ويفضل عمل تقشير للبشرة مرة كل أسبوع. كريم لعلاج الهالات السوداء حول العين المكونات ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

2 ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

2 ملعقة كبيرة من زيت جنين القمح.

6 كبسولات من فيتامين E. طريقة عمل الكريم نخلط ملعقة كبيرة من زبدة الشيا مع ملعقتين من زيت اللوز الحلو وملعقتين من زيت جنين القمح. ثم نفرغ محتوي ستة كبسولات من فيتامين E. نقلب الكريم جيداً حتى تمتزج المكونات تماماً ثم يحفظ في علبة نظيف وجافة ويستخدم يومياً قبل النوم على الوجه ومنطقة العين. تدوم مدة صلاحية الكريم لمدة شهر بشرط الحفظ في علبة جافة ومحكمة الغلق في الثلاجة. يفضل المداومة على استعمال الكريم يومياً حتى نتخلص من الهالات السوداء تماماً.

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