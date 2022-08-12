نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تونر لبان الذكر أقوي كولاجين طبيعي يساعد على تفتيح ونضارة البشرة وشد التجاعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد تونر لبان الذكر، لبان الذكر من أقوى المكونات الطبيعية التي يتم استخدامها للعناية للبشرة والجسم يحتوي على العديد من الفوائد الهامة، فهو مصدر مهم للكولاجين الطبيعي الذي يعمل على تفتيح ونضارة البشرة وشد التجاعيد، لذا تبحث جميع الفتيات والسيدات على بعض الوصفات الطبيعية المستخدمة منه التي تساعد في علاج مشاكل البشرة، فهو كنز طبيعي متوفر داخل كل بيت ويعتبر من المكونات بسيطة السعر والمتاحة في أيدي الجميع، التي تساعد على الحفاظ على البشرة وظهورها دومًا بشكل جذاب وأكثر شبابًا ولكن ينصح الحصول عليه من أماكن مضمونة المصدر والمعروفة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل تونر لبان الذكر الطبيعي للعناية للبشرة بطريقة سهلة لا تكلفنا الكثير من المال.

مكونات عمل تونر لبان الذكر للبشرة

يتكون التونر الطبيعي للعناية بالبشرة من مكونات سهلة ومتوفرة بالمنزل وهي كما يلي:ـ

٢ ملعقة كبيرة من لبان الذكر.

كوب من الماء المغلي.

طريقة التحضير

يتم تحضير تونر لبان الذكر لتفتيح البشرة من خلال الخطوات الآتية:ـ

أولاً نقوم بنقع لبان الذكر في كوب من الماء المغلي ثم يغطي الكوب ويترك لمدة ليلة كاملة حتى يتغير لون الماء ويصبح مائل إلى اللون الأبيض. وفي الصباح نقوم بتقليب لبان الذكر مع الماء جيدًا، ثم يتم تصفية الخليط بواسطة مصفاة. ثم نقوم بسكب ماء لبان الذكر في زجاجة اسبري (بخاخة) ثم نقوم بحفظ الزجاجة داخل الثلاجة لحين الاستخدام.

طريقة الاستخدام

نقوم بغسل البشرة جيدًا بالماء الفاتر ثم نجفف الوجه، ثم يرش ماء لبان الذكر على الوجه. ثم يترك حتي يجف ثم يغسل بالماء ثم نرطب الوجه بأي زيت أو كريم مناسب للبشرة. وإذا تم استخدام ماء لبان الذكر للجسم فيتم غسل الجسم بالماء ثم بواسطة قطعة قطن نظيفة، يتم توزيع المحلول على الجسم أو أي مكان معين نريد تفتيحه بحركات دائرية. ثم يترك المحلول على الجسم لمدة ربع ساعة إلى ساعة حتى يجف تمامًا. وعندما يجف الماء على الجسم يتم غسل الجسم بالماء البارد، ثم ترطب البشرة جيداً بأي كريم مرطب مناسب لنوع البشرة. ينصح باستخدام ووضع المحلول على البشرة مرتين يومين صباح ومساءً وخلال أسبوع ستلاحظين تفتيح ونضارة بشرتك.

فوائد لبان الذكر للبشرة

يساعد في تفتيح ونضارة البشرة ويساعد في القضاء على مشكلة المسام الواسعة التي تعاني منها العديد من النساء والرجال. يعمل على نعومة وترطيب البشرة بشكل جيد، كما أنه يساعد على الحفاظ على البشرة وحمايتها من علامات تقدم العمر. يساعد على شد البشرة ويخلصها من التجاعيد، كما أنه يزيل الخطوط الرفيعة الموجودة بالبشرة. يساعد على علاج الهالات السوداء والتجاعيد تحت العين.

طريقة عمل ماسك لبان الذكر لتفتيح البشرة