نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتعملي بنفسك الكيكة الاسنفجية الهشه والمرتفعه في البيت مثل الجاهزة في المخابز وبمكونات إقتصادية في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة عمل الكيكة الاسنفجية، في المنزل تحتاج إلى اتباع خطوات محددة حتى تستطيعين الحصول على أفضل كيكة، حيث أنها تختلف قليلًا عن الكيك التقليدي والذي يتم فيه استخدام مكونات مختلفة كما أن الكيك الإسفنجي يكون هش أكثر من العادي.
طريقة عمل الكيكة الاسنفجية
تبحث جميع الأمهات عن طريقة عمل الكيك الإسفنجي بعد أن أصبح له شهرة واسعة بين الشباب، كما أنه يمكن استخدامه لصناعة التورتة أو الجاتوه، ويتميز بطعم رائع ولهذا يمكن صنعها خلال المناسبات وأعياد الميلاد، وإليكم طريقة عمل الكيكة الاسنفجية فيما يلي:
المكونات
تحتاجين إلى المكونات التالية:
- كوبين من الطحين.
- كأس ونصف سكر.
- ملعقة من البيكنج بودر.
- ملعقة بيكينج صودا.
- القليل من الملح.
- كأس وربع لبن.
- كأس إلا ربع زبدة.
- ملعقة فانيليا.
- 3 من البيض.
طريقة التحضير
لتحصلي على أفضل كيكة إسفنجة يجب اتباع الخطوات التالية:
- يتم إشعال الفرن على 200 درجة، وضعي الطحين مع المكونات الجافة في إناء وقلبيهم جيدًا.
- يتم خفق المكونات السائلة مثل البيض والفانيليا والسكر بمضرب الكهرباء، واستمري في الخفق حتى تلاحظي اختلاف قوام الخليط ليصبح كريمي.
- ضعي الزبدة أثناء الخفق، ثم أضيفي الطحين ببطيء حتى تمام التجانس، وضعي الخليط في صينية تم دهنها بالزبدة.
- ضعي الصينية بالفرن لفترة 30 دقيقة، حتى تنضج واتركيها لتهدأ قبل تقديمها.
وصفه الكيك الاسفنجي بدون بيض
نحتاج إلى المكونات التالية:
- 420 جرام من السكر.
- أربعة أكواب من الطحين.
- كوب زبدة.
- كأسين لبن.
- فانيليا.
- القليل من خل التفاح.
طريقة التحضير
- ضعي السكر مع الزبدة بالخلاط وقومي بخفقهم جيدًا، حتى يتحول لون المكونات إلى الأصفر وبعدها ضعي الفانيليا.
- ضعي الخل مع اللبن في كأس وقلبيهم جيدًا، وابدئي بإضافة الطحين بشكل تدريجي في الخلاط وكل هذا أثناء عملية الخفق حتى يتم مزج المكونات جيدًا.
- ضعي الخليط في صينية تم دهنها بالزبدة وادخليها الفرن، لمدة ثلث ساعة أو حتى تنضج على درجة حرارة 175، وبالهنا والشفا.
- لقد تعرفنا من خلال المقال على طريقة عمل الكيكة الاسنفجية المحببة للأطفال والكبار، ويجب الانتباه إلى أنك يمكن تناول الكيك هكذا أو تزيينه بالشكل الذي تفضله عائلتك، فيمكن إضافة كريم الشانتيه له أو صوص الشكولاتة.
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