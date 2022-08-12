نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماء الأرز خلطة لتطويل الشعر في 6 أيام لن يتوقف شعرك عن النمو إطالة وتقوية وتنعيم الشعر من اول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماء الأرز خلطة لتطويل الشعر في 6 أيام، من الوصفات المتميزة والتي من الممكن أن يتم استخدامها للحصول على أفضل مستوى لنمو الشعر، وجعله سهل التصفيف، حيث أثبتت العديد من التجارب لخبراء تجميل الشعر أن ماء الأرز مقوي لخصلات الشعر، ومن خلال ما يلي في الفقرات القادمة نعرض وصفات من الممكن الاعتماد عليها لعمل خليط ماء الأرز المغذي للشعر والمنعم لخصلاته بالمزيد من الفيتامينات والعناصر الغذائية والأملاح المعدنية، مع بيان المكونات التي من الممكن أن تدخل في عمل الوصفات الطبيعية للعناية بالشعر، مع بيان طريقة التحضير للمكونات.

ماء الأرز خلطة لتطويل الشعر في 6 أيام

مكون طبيعي مميز قد نهدره بشكل يومي وهو ماء الأرز الذي يعمل على تقوية الشعر ولمعانه، ويجدد من خلايا فروة الرأس، والتخلص من مشكلة هيشان الشعر، والمكونات المستخدمة تكون كالتالي:

المكونات

كوب من مكون ماء الأرز.

ملعقتان من زيت الزيتون.

ملعقة زيت سمسم.

طريقة تحضير وصفة ماء الأرز لتطويل الشعر في 6 أيام

يتم إحضار قارورة زجاجة رذاذ.

وضع ماء الأرز في الزجاجة.

إضافة زيت الزيتون، وزيت السمسم ورج المكونات.

الاستعمال يكون برش الكمية الملائمة قبل كل تصفيف للشعر، مع مراعاة تدليك فروة الرأس بشكل جيد.

ينصح بتكرار الوصفة بشكل يومي، وهو ما يزيد من طول الشعر ولمعانه.

طريقة النقع للحصول على ماء الأرز واستعماله، تعتبر الطريقة مميزة للحصول على الفيتامينات والأحماض الأمينية التي تتواجد في الأرز.

بعد نقع الأرز مدة من ثلاث لأربع ساعات، نحصل على مكون ماء الأرز.

من الممكن استخدامه بمفرده، أو خلطه مع القليل من زيت الخروع.

تلك التركيبة البسيطة تعمل على تنعيم الشعر، وتكثيفه.

فوائد ماء الأرز للشعر

الكثير من الفوائد التي من الممكن الحصول عليها، ومن أبرزها ما يلي في النقاط القادمة:

يعمل ماء الأرز على تقوية الشعر بفضل توفر الفيتامينات مثل الفيتامين ب وفيتامين إي.

المواد المضادة للتأكسد والتي تحد من إصابة فروة الرأس بالأمراض.

متوفر في ماء الأرز الأحماض الأمينية، والتي تعد مفيدة لزيادة نمو الشعر.

تغذية خصلات الشعر من الجذور، وتحسين نمو الشعر وتطويله.

تطويل الشعر وانبات الفراغات بكل سهولة يتم باستخدام مكونات طبيعية يتم خلط بيضة مع 3 ملاعق من زيت الخروع مع ملعقة من الخل ويتم مزج المكونات مع بعضهم ثم يتم وضع الخليط علي الشعر ويترك لمدة نصف ساعة ثم يتم بعد ذلك غسل الشعر بالماء والشامبو ثم يتم تكرار فستان الوصفة مرة اسبوعيا

ماء الأرز لتطويل الشعر

يعمل ماء الأرز علي التقليل من تقصف الأطراف ويعمل علي تطويل الشعر وتكثيفة وانبات الفراغات فقومي بنقع أطراف الشعر المتقصفة في ماء الأرز واتركي لمدة ربع ساعة ثم يغسل الشعر كما أن ماء الأرز له دور فعالة ايضا في جعل الشعر ناعم وحرير من أول إستعمال