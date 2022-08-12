نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة وطريقة لعمل بروتين للشعر المجعد من المنزل بالخطوات أسهل من كده مفيش في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل بروتين للشعر المجعد من المنزل سوف نذكرها لكم في السطور التالية، حيث أنه في الفترة الأخيرة تم انتشار أساليب متنوعة لكي يتم معالجة الشعر منها، البروتين الذي يساهم في أن يحصل الشخص على الشعر القوي والناعم بدون أي تجاعيد، فإنه يقوم بالقضاء على التجاعيد الخاصة بالشعر ومعالجة التقصف الذي يتواجد فيه، كما من الممكن إجراء عمل البروتين في البيت بالصورة الطبيعية أو حصوله عليه من مراكز التجميل، بل يستحسن تجهيزه في البيت من أجل ضمان المقادير المتواجدة فيه.

وصفة عمل بروتين للشعر المجعد من المنزل

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن عن طريقها عمل بروتين خاص بالشعر المجعد ومن ضمنها:

بروتين طبيعي للشعر من خلال المايونيز

كما من الممكن عمل العلاج البروتيني الطبيعي الممتاز الصنع باستعمال المايونيز وزيت الخروع والبيض، حيث أن البروتين والزيت في ذلك العلج المصنوع منزليًا يجعله من ضمن العلاجات البسيطة والفعالة جدًا للشعر، والخطوات هي:

في إناء زجاجي نظيف، يتم كسر البيضة وضربها على تختلص بالشكل الجيد.

وضع نصف كأس من المايونيز مع ملعقة كبيرة من الخروع على البيض، ثم خلط المزيج بشكل جيد إلى يصير ناعمًا وموحدًا.

إضافة الخليط على الشعر من الجذور إلى الأطراف، ثم استعمال المشط الواسع بالأسنان لكي يتم توزيع المايونيز بشكل متساوي على الشعر، وبعدها تغطيته بشكل كلي.

تغطية الشعر باستعمال الغطاء البلاستيكي وتركه لفترة خمسة عشر دقيقة على الأقل، وسوف يؤدي الجلوس تحت المجفف أو لف المنشفة الدافئة فوق الغطاء البلاستيكي إلى تحسين التأثير العلاجي.

شطف الشعر باستعمال الشامبو بلطف، وبعدها التخلص من جميع بقايا المايونيز، شطف الشعر باستعمال الشامبو مرة أخرى، عندما يلزم الأمر عندما يكون الشعر سميك أو خشن، وغسل الشعر بالبلسم وتصفيفه بشكل معتاد.

بروتين الزبادي

لا تتضمن الزبادي والقشدة الحامضة ومستلزمات الألبان المماثلة على البروتين فحسب، ولكنها تتضمن على حمض اللاكتيك الذي يعمل على تنظيف الشعر، ولكن يمكن ترطيب الدهون التي تتواجد في مستلزمات الألبان.

ذلك يكون من المعالجات الأسبوعية الرائعة وكذلك فهو يعمل على تنشيطه وإعادة لمعان الشعر، لكي يتم عمل بلسم بروتيني قوي جدًا، أن يتم وضع بيضة إلى مزيح الزبادي، ثم تركه على الشعر فترة عشرون دقيقة قبل شطفه.