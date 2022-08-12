نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تحضير التبريمة المغربية في الحمام المغربي على طريقة المغربيات هتطلع بلاوي من جسمك بنسبة 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة التبريمة المغربية عبارة عن أعشاب طبيعية حيث تعد واحدة من أفضل الخلطات التي يعتمد عليها أغلب السيدات حيث تحافظ على جمال ونضارة بشرة الجسم، كما تلجأ بعض الفتيات قبل ليلة العمر بأسبوع أو أكثر إلى عمل حمام مغربي باستخدام التبريمة المغربي لذلك سوف نوضح سر تحضير التبريمة المغربية بوصفة مجربة في المنزل لجمال بشرتك وجسمك دون الحاجة لزيارة مراكز التجميل المكلفة بعد الآن. سر تحضير التبريمة المغربية في الحمام المغربي المكونات: ملعقة كبيرة من مطحون الحمص.

ملعقة كبيرة مسحوق الحناء الطبيعي.

ملعقة كبيرة من الحليب البودر.

ملعقة صغيرة من مبشور صابون زيت الزيتون.

معلقتين من زيت اللافندر.

أعواد الخُزامي.

معلقتان كبيرتان من السكر البني. طريقة عمل التبريمة المغربية: يجب الجلوس لمدة ربع ساعة في حوض الاستحمام الدافئ والبخار كي تتفتح مسام الجسم حتى يكون للماسك فاعلية أكبر.

يتم خلط كلاً من الحمص والحناء والصابون بالمقادير المتساوية مع بعضها البعض ثم يتم فرك بشرة الجسم جيداً بهذه الخلطة.

ثم يترك هذا الخليط لمدة لا تزيد عن الربع ساعة على بشرة الجسم ثم قومي بالاستمتاع مرة أخرى بالبخار.

وقومي بشطف الجسم جيداً بالماء ثم يوضع باقي المكونات على الجسم بجانب فرك بشرة الجسم مرة أخرى مع التعرض لحمام البخار كي يظل المسام مفتوحة.

كما يشطف الجسم بالماء الفاتر، ويستخدم مرة أخرى صابون زيت الزيتون كي يرطب بشرة الجسم مع وضع أحد الزيوت العطرية المفضلة لديكِ. نصائح عند تحضير التبريمة المغربية تتكون من مجموعة أعشاب طبيعية أعدت على يد أشهر العشابين بنسب متوازنة.

يتم طحن هذه الأعشاب كي يتم إضافتها مع الصابون المغربي أو حتى ماء الورد.

اشتهرت التبريمة المغربية بفوائدها المذهلة حيث أنها تعمل على تفتيح وتوحيد لون الجسم.

دائما ينصح باستخدام المنتجات الأصلية حتى تحصل على نتائج مرضية.

يمكنك استخدام أي مرطب بعد التبريمة المغربية مثل زيت الأرجان أو حتى زيت زبدة الشيا.

تستخدم مرة إلى مرتين على الأقل في الأسبوع.

يتم خلط معلقتين كبيرتين من التبريمة المغربية مع ماء الورد المغربي الأصلي أيضاً ثم يدهن على جميع أجزاء الجسم ويترك ربع ساعة ثم يفرك الجسم لليفة المغربية ويشطف جيداً.

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