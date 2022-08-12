كريم ساحر من النشا والبانثينول لتفتيح البشرة سريعاً يخلصك من أي بقع غامقة تتواجد في جسمك

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عمر شويل - جدة تبحث كل سيدة في الحصول على بشرة نضرة ونقية وقد يتطلب هذا لاستخدام مستحضرات تجميل باهظة الثمن مضاف إليها بعض المواد الكيميائية التي تضر بالبشرة، وعن طريق البحث المستمر والتجارب المتعددة وجدنا الحل والذي يكمن في استخدام وصفة كريم البانثينول مع النشا الذي يساعد في تفتيح البشرة بشكل سريع مع القضاء على البقع الغامقة الموجودة بالجسم، بالإضافة إلى إزالة الجلد الميت. كريم ساحر من النشا والبانثينول لتفتيح البشرة يحتوي ماسك النشا وكريم البانثينول على العديد من البروتينات التي تعمل على تحفيز الكولاجين الطبيعي الموجود بالبشرة.

استخدام وصفة النشا مع كريم البانثينول يعمل على التخلص من التجاعيد التي تظهر تحت العين بصفة مستمرة.

يساعد هذا الماسك في القضاء على البقع الغامقة التي تظهر في بعض أماكن بالجسم وخاصة المنطقة الحساسة.

يوفر ماسك النشا مع كريم البانثينول المعادن الهامة التي تساعد في القضاء من الدهون المتواجدة على البشرة.

يعمل هذا الماسك على تطهير الجلد بشكل جيد وإزالة جميع الرؤوس السوداء بجانب تغذية الجلد بصورة طبيعية.

يمكن عند استخدام ماسك النشا وكريم البانثينول الفعال التخلص من الالتهابات التي قد تصيب الجلد عن طريق التعرض للعوامل الخارجية. ماسك النشا وكريم البانثينول مع عسل النحل من الوصفات الفعالة لتلطيف وحماية البشرة كي تبدو مثل بشرة الأطفال النقية الخالية من العيوب: المكونات: معلقتين كبيرتين من عسل النحل الأبيض.

معلقتين كبيرتين من مسحوق ذرة النشا.

ملعقة كبيرة من كربم البانثينول. طريقة التحضير: إحضار وعاء نظيف وجاف. قم بإضافة وخلط جميع المكونات السابقة مع استمرار التقليب جيداً حتى يتجانس جميع المكونات مع بعضها.

ثم يضاف هذا الخليط على بشرة نظيفة ثم يترك حتى يجف تماماً هذا الماسك وبعدها تغسل البشرة جيداً بالماء البارد لغلق المسام.

كما يلزم تكرر هذه الوصفة من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع كي تحصل على ترطيب ونعومة وأيضاً لمعان للبشرة. ومن الجدير بالذكر أن وصفة النشا مع كريم البانثينول من الوصفات السحرية بمواد طبيعية بسيطة متواجدة في كل بيت، بالإضافة لفوائدها الصحية العديدة وأيضاً لفوائدها الجمالية الغير مضرة للبشرة.

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