نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل تاتو حواجب طبيعي في البيت ثابت ودائم بدون أي تكلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل تاتو الحواجب، ترغب جميع الفتيات بالحصول على حواجب مثالية تظهر ملامح الوجه وتجعله أكثر جاذبية، ولأن الحواجب السميكة أصبحت هى الشائعة وفقاً لخطى الموضة فأصبحت تتجه جميع الفتيات إلى البحث عن حلول جيدة لتكثيف الحواجب وجعلها أكثر سمكاً، ويعد تاتو الحواجب هو الخيار الأمثل لكل فتاة تعانى من الحواجب الخفيفة والمليئة بالفراغات، وتقنية التاتو تعمل على رسم الحواجب وتجميلها بشكل لا يظهر أي عيوب بشعر الحواجب، حيث يتم الاعتماد على وسيلة تشبه القلم لها سن يشبه الإبرة بطول حوالى 10سم تحتوى على صبغة، وتعمل الإبرة على خدش طبقات الجلد الخارجية ودفع الصبغة بها ليتم رسم كل شعرة من شعر الحواجب بالسمك الذي ترغبيه وفقاً للرسمة المحددة.

وهناك نوعين من تاتو الحواجب، وهو تاتو الحواجب الدائم والذي يتم حقنه فى طبقات أعمق من الجلد وليس فى الطبقة السطحية، والأخر هو تاتو الحواجب المؤقت والذي يستمر قرابة الـ 18 شهراً ثم يتم الإعادة عليه، وهو ما يعرف بإسم الميكروبلادينج والذي يعطى مظهر طبيعي لشكل الحواجب لأنه يكون مرسوم شعرة بشعرة، كما أنه لا يخترق طبقات الجلد العميقة ولكن يتم حقن الصبغة فى سطح الجلد بشكل يشبه شكل الحواجب الطبيعية.

طريقة عمل تاتو الحواجب فى المنزل

ولأن تاتو الحواجب يحتاج إلى أحد المختصين بمراكز التجميل المختلفة ولا يمكنك استخدام هذه التقنية بنفسك فى المنزل، نقدم لكى طريقة بديلة لرسم الحواجب بطريقة ونتائج مشابهة لتقنية التاتو، وذلك من خلال الخطوات التالية: