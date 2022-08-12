نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة سحرية للتخلص من الصراصير والنمل والناموس في ثواني بدون مبيدات في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية التخلص من الصراصير في المنزل تواجه جميع الأسر انتشار الحشرات بجميع أحجامها بسبب عدد من العوامل ومشكلة الصراصير في المنزل من مخاوف الكثير من الأشخاص الذين يعانون سواء كانوا في الداخل المطبخ أو الحمام أو أي غرفة في المنزل. ترغب معظم ربات البيوت في معرفة كيفية التخلص من الصراصير بشكل دائم ومنعها من الانتشار في المستقبل. لحسن الحظ ، هناك طرق عديدة للتخلص من الصراصير ، وكلما أسرعت في استخدامها كلما كان ذلك أفضل. إذا كنت تتساءل عن كيفية التخلص من الصراصير في منزلك بشكل طبيعي ، وسنقدم في هذه المقالة بعض النصائح التي يمكن أن تؤدي الغرض.

كيفية التخلص من الصراصير في منزلك

وإليك طرق طبيعية للمساعدة في التخلص من الصراصير في منزلك بشكل دائم وسهل وآمن وهى التخلص من مصادر الغذاء

كيفية التخلص من الصراصير الكبيرة والصغيرة

التغذية على فضلات الطعام التي يمكن أن تنسكب على الأسطح والأوساخ البقاء هناك دون تنظيف ، لذا فإن طريقة التخلص من الصراصير في المطبخ وتجنبها تعتمد على تنظيف بقايا الطعام على الفور ، وعدم ترك أي أطباق قذرة خلفها على طاولة الطعام أو في المغسلة. غالبًا ما يُسأل عن استخدام أوراق الغار عن كيفية التخلص من الصراصير ، فربات البيوت يبحثن عن كيفية التخلص من الصراصير بطريقة طبيعية دون الحاجة إلى مبيدات حشرية ،

أوراق الغار هي الأكثر استخداما

حل مهم وفعال ، ويعرف أيضًا باسم طارد الصراصير ، ومن المعروف أن الصراصير تكره رائحة أوراق الغار والابتعاد عنها ، فيردعها ويمنعها من الاقتراب من المنزل أو حول مدخل المنزل أو في الغرفة حيث توجد الصراصير عن طريق نثر شيء طازج من أوراق الغار المجففة بالداخل.

استخدام الصابون والماء

من طرق التخلص من الصراصير الكبيرة والصغيرة بالمنزل استخدام خليط الماء والصابون ، اخلطي بضع قطرات من الصابون السائل مثل غسول الجسم أو معقم اليدين ورشه مباشرة ثلاث قطرات من هذا المحلول كافية لهذه المهمة ، لأن الماء والصابون سوف يتسبب في ابتعاد الصراصير عن المنزل ، إذا اقتربت من المحلول ، فإنها ستختنق حتى الموت.

الزيوت العطرية

استخدام الزيوت العطرية التي يحبها الناس وتكره الحشرات ، لذلك إذا كنت تريد معرفة كيفية التخلص من الصراصير بدون مبيدات حشرية ، فأنت تحتاج فقط إلى استخدام الزيوت الأساسية ومزيج من البوراكس وصودا الخبز للتخلص منها ، وهذه تشمل الزيوت إكليل الجبل وزيت السمسم وزيت الزيتون والأرز وزيت الأوكاليبتوس. وذلك بوضع كرات قطنية في هذا الخليط ووضعها في منطقة بها صراصير لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.