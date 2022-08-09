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تعد وصفة القهوة والليمون لتقشير الجسم من الوصفات المعجزة في التقشير والتفتيح، فالقهوة هي من أشهر المقشرات الطبيعية والتي يكمن بها كمية كبيرة جدًا من العناصر التي تفيد البشرة وتغذيها، فالبشرة كالجسم تحتاج إلى تغذية جيدة حتى تصبح نضرة ومشرقة ويحدث ذلك من خلال التغذية السليمة الطبيعية وكذلك وضع المكونات الطبيعية على البشرة التي تعمل على تقشيرها وتنعيمها وتغذيتها وكان ماسك القهوة والليمون واحد من هذه الطرق التي تعالج مشاكل البشرة المختلفة. كيفية تحضير وصفة القهوة والليمون لتقشير الجسم الأدوات والمكونات المطلوبة:- مسحوق قهوة.

قشور ليمون.

زيت جوز هند.

وعاء للخلط.

أملاح إبسوم. خطوات تحضير مقشر القهوة والليمون:- قومي بإضافة زيت جوز الهند في وعاء مناسب وضعيه في حمام مائي حتى يذوب تمامًا ثم قومي بإضافة باقي المكونات مع زيت جوز الهند وقلبيهم جيدًا.

بعد ذلك قومي بغسل بشرتك جيدًا ثم قومي بفرد الخليط على بشرتك ودلكي جيدًا لمدة خمس دقائق ثم قومي بتركها على المنطقة لمدة خمسة عشر دقيقة.

اشطفي بشرتك جيدًا من الخليط وجففيها ثم قومي بترطيبها ويمكنك تكرار استخدام الوصفة مرتين من كل أسبوع. طريقة عمل مقشر القهوة والخل المكونات المطلوبة:- نصف كوب كبير من خل التفاح.

قهوة مطحونة بمقدار ملعقتان كبيرتان.

ملعقة من نشا الذرة. خطوات تحضير مقشر القهوة وخل التفاح:- قومي بإضافة كل المكونات مع بعضها حتى تصبح متجانسة ناعمة ويصعب فصل مكوناتها مرة أخرى.

اغسلي المنطقة التي تريدين تفتيحها أو تقشيرها وليكن البشرة أو أي منطقة في الجسم بصابون وماء دافئ.

ثم قومي بفرد الخليط على المنطقة ودلكي لعدة دقائق حتى تتغلغل إلى داخل خلايا وأنسجة البشرة.

اتركي الخليط لمدة خمسة عشر أو نصف ساعة بحيث تصبح جافة تمامًا ويسهل فركها وإزالتها.

اشطفي الخليط من على بشرتك بماء بارد ثم قومي بتمرير قطعة من الثلج عليه حتى يتم غلق مسام البشرة مرة أخرى.

جففي بشرتك ثم قومي بترطيبها بكريم مرطب مناسب ويمكنك تكرار استخدام هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع للحصول على أفضل تقشير. عمر شويل - جدة خلطة صاروخ للعرايس.. القهوة والخل أقوي مقشر طبيعي تبيض فورى للجسم وإزالة سواد السنين - ثقفني

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