بمكونات إقتصادية حضري كب كيك القهوة اللذيذ في المنزل بكل سهولة

كب كيك القهوة ، يعتبر من الحلويات الهشة واللذيذة التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي أخر، ويمكن تقديمها بجانب كوب من الشاي أو القهوة وغيرها من المشروبات الغازية والعصائر، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة ومتوفرة لعملها لأبنائها في المنزل بكل سهولة، ويعتبر من الحلويات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير كب كيك القهوة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل كب كيك القهوة

يتكون كب كيك القهوة من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالآتي:-

3 أكواب من الدقيق.

كوب من الحليب.

2 كوب من السكر.

كوب من الزيت.

نصف كوب من الكاكاو.

4 حبات من البيض.

3 ملاعق كبيرة من القهوة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب كريمة للتزيين.

ملعقة كبيرة قهوة للتزيين.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كب كيك اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تحضير إناء عميق ونضع به الدقيق والبيكنج بودر والملح والقهوة والكاكاو ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس. ثم تحضير إناء آخر ونضع به البيض ونخفق جيداً ثم نضيف الفانيليا والسكر ونخفق المكونات جيداً حتى الحصول على خليط كريمي. بعد ذلك نضيف الحليب والزيت ونخفق المكونات جيداً ثم نضيف خليط الدقيق بالتدريج مع الاستمرار في الخفق. ثم قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن جيداً. بعد ذلك تحضير قوالب الكب كيك وندهنها بقليل من الزيت ونسكب بها الخليط حتي الثلثين من القالب. ندخل القوالب الي الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها لمدة نصف ساعة حتي تنضج جيداً. ثم نخرج القوالب من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً ثم نضع الكريمة في كيس الحلواني ونزينه ونرش عليها القهوة. بعد ذلك نقوم بوضع الكب كيك على طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا بجانب كوب من الشاي أو كوب من عصير البرتقال.

سر نجاح الكيكة

يجب وضع البيض والفانيليا وتشغيل المضرب والخفق الجيد لمدة خمس دقائق حتي يصبح الخليط هش ويشبه الريم ثم بعد ذلك نضع السكر مع الاستمرار في الخفق حتي يذوب السكر ويفضل استخدام السكر الأبيض وليس البني، ثم بعد ذلك نضيف الدقيق بعد خلطه مع البيكنج بودر ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس وقوام كريمي.

فوائد الحليب للجسم

هناك بعض الفوائد التي منحها الحليب للجسم وهي كالآتي:-