طعم خطير طريقة عمل طبق العاشوراء 2022 في المنزل بفوائده الصحية مثل المحلات العالمية

طريقة عمل العاشورة خطوات طريقة عمل طبق العاشوراء 2022 الرائع والذي يحتوي علي العديد من الفوائد الصحية والطعم الخطير بأبسط المكونات المنزلية. هكذا يحتفل جميع المسلمين في كل تاريخ يوم عاشوراء من كل عام هجري. وتبحث كل ربة أسرة عن طريقة عمل طبق العاشوراء في حلول تلك المناسبة المهمة في بلاد العرب الإسلامية. وهذا ما سنحاول تقديمه لكم من خلال مقالنا هذا للحصول علي طبق عاشوراء بطعم لذيذ جدا بأسهل المكونات الغنية بالفوائد الصحية وكذلك فاتح للشهية ليتناسب مع احتفال يوم عاشوراء من كل عام ميلادي.

طريقة عمل طبق العاشوراء 2022

طريقة عمل العاشورة يحرص كل بيت مصري الآن على تحضير طبق العاشوراء المليء بالحلوة الشهية والمسكرة والتي تعطي أحساس بالبهجة أثناء أكلها مع باقي أفراد العائلة سواء كان على الإفطار أو غيره. تتنوع خطوات تجهيز طبق الحلوة في تلك المناسبة. وكل عائله تعده بطريقتها الخاصة وكل طبق عاشوراء منهم له مذاق خاص مختلف. وبالطبع حسب المكونات والمكسرات التي يتم أضافتها الطبق أثناء تحضيره. ونحن الآن نقدم لكم طعم خطير من طريقة تحضير طبق عاشوراء الذي نعطيها لكم في هذا المقال بمناسبة حلول يوم عاشوراء 2022.

مكونات طبق العاشوراء 2022

تقدير كمية من القمح على حسب عدد الأسرة المعدة للطبق.

لا يقل عن 4 أكواب من الحليب الطازج وقابله للزيادة على حسب الكمية التي تريدين تحضيرها.

وضع كمية قليلة جدا خلاصة الفانيليا لأنها تعطي نكهة رائعة للعاشوراء 2022.

تحضير نصف كوب من جوز الهند المبشور، كوب كامل من الزبيب، كوب كامل من السكر.

3 ملاعق كبيرة من نشا الذرة مذابة جيدا في نصف كوب حليب ويكون الحليب بارد تماما.

أضافه 5 أكواب ماء، كوب كامل من المكسرات أي نوع سواء جوز أو لوز أو بندق على حسب المذاق المفضل لكل فرد من الاسرة.

طريقة تحضير العاشوراء

عزيزي/تي في البداية من المهم جدا عمل شطف وغسل القمح جيدًا والتأكد من ذلك ثم نضع القمح في إناء به ماء وأيضا يترك الماء حتى يصل ألي حالة الغليان علي نار هادئة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة حتى يصل ألي حال الانتفاخ. بعد ذلك نطفي النار ونقوم بتصفية الماء في مصفا خاصة بالتصفية. الخطوة التالية هي أن نضيف له الحليب والسكر بعد تجفيفه وتصفيته جيدا من الماء المغلي الذي كان به. . وأخيرا نضعه يغلى على النار مع التحريك الجيد والرقابة حتى يذوب السكر. تلك الخطوة الرابعة من التحضير نضع النشا المذاب في الحليب الموجود علي القمح ويتم خلطه مع المكونات الأخرى المضافة، ويتم تحريك المكونات لمدة لا تقل عن عشر دقائق أو نحو ذلك حتى الانتهاء من الطهي جيدا. حينما تصل خلطة العاشوراء لحد الاستواء، ترفع من علي نار البوتاجاز وتسكب في أطباق التقديم للعائلة والأصدقاء. لتأخذ أشكالها الجميلة ثم نضعها في الثلاجة.

بالنهاية يمكك إضافة المكسرات حسب الرغبة الشخصية لكل فرد أو اسره وكذلك السكر علي اسطح الطبق. ويمكنك تقطيع بعض الفاكهة سواء موز أو تفاح أو فراولة حسب ما تفضله لأعطاها مذاق وجمال ويجعل طعم طبق العاشوراء لذيذ جدا وأيضا يحتوي علي فوائد كثيره جدا ويتم تقديمها علي السفرة للأسرة عند الإفطار.