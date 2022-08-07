نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو جربتيها مش هتبطلي تعمليها ….وصلت طريقة عمل العاشوراء خطوة بخطوة وكل سنة وانتم طيبين في المقال التالي

طريقة عمل العاشوراء خطوة بخطوة، جميع الأمة الإسلامية في جميع بلاد العالم يحتفلون بيوم عاشوراء فهو يكون يوم من أيام شهر محرم، ويحتفل الناس فيه بعمل طبق حلوى يطلق عليه عاشوره، ويتهادى الناس به، تختلف طرق تحضير هذا الطبق من أسرة لأخرى ولكن بجميع الطرق يكون طعمها لذيذ جدا، فكل منزل يكون له إضافات معينة تعطيها نكهة وطعم مميز، ولأن يوم غد هو يوم عاشوراء دعونا نعرفكم على بعض الطرق المميزة لحلوى عاشوراء. طريقة عمل العاشوراء خطوة بخطوة المكونات: كوب من القمح.

كوبين من الحليب.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا تعطي نكهة رائعة.

نصف كوب زبيب.

ربع كوب من جوز الهند الناعم.

نصف كوب سكر.

كوبين ونصف ماء.

ملعقة ونصف نشا مذوبة في ربع كوب من الحليب البارد.

نصف كوب من المكسرات المفضلة. طريقة التحضيرعمل العاشوراء اغسلي القمح جيدا، ثم بعد ذلك ضعيه في حلة وغطيه بالماء، ثم ارفعي الحلة على النار وبعد أن يغلي الماء اخفضي النار واتركي القمح ينضج على نار هادئة، وسيستغرق حوالي نصف ساعة حتى يكبر حجمه وينصح.

بعد ذلك صفيه من الماء وضعيه في الحلة وضعي فوقه السكر والحليب وضعيهم على النار وقلبي السكر حتى يذوب.

بعد ذلك ضعي النشا المذوبة في الماء فوقهم وقلبي باستمرار لمدة ١٠ دقائق.

بعد ذلك أغلقي النار واتركي العاشوراء تهدأ ثم اسكبيها في أطباق أو أكواب التقديم.

ضعيها في الثلاجة حتى تتماسك ثم زينيها بالمكسرات. طريقة عمل العاشوراء مثل المحلات المكونات: ثلاث أكواب من القمح المقشر.

نصف كوب من كريمة الحلويات أو كريمة لباني.

ملعقة من الفانيليا.

لتر من الحليب.

كريم شانتيه.

نصف كوب من السكر.

٣ ملاعق من النشا.

جوز الهند للتزيين. طريقة التحضير: يتم غسل القمح جيداً، ثم يتم نقعه في الماء ليلة كاملة.

يتم غلي القمح بعد ذلك في مقدار من الماء حتى يستوي، ثم بعد ذلك يصفى من الماء.

في حلة على النار نضع فيها الحليب ثم الكريمة اللباني.

بعد أن يغلي الحليب نضيف القمح ثم السكر ونقلب.

ومن ثم نقوم بتذويب الكريم شانتيه في نصف كوب من الحليب ونضع الفانيليا ثم نضعهم على القمح والحليب.

نذوب النشا أيضا في ربع كوب حليب ويتم وضعها على المكونات السابقة ونقلب حتى يثقل القوام ونرفعه عن النار.

نسكبها في أطباق وتزين بجوز الهند ونتركه في الثلاجة ليبرد. عمر شويل - جدة لو جربتيها مش هتبطلي تعمليها ....وصلت طريقة عمل العاشوراء خطوة بخطوة وكل سنة وانتم طيبين - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لو جربتيها مش هتبطلي تعمليها ….وصلت طريقة عمل العاشوراء خطوة بخطوة وكل سنة وانتم طيبين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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