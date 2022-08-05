ماسك النشا وبذور الكتان المبهر في تفتيح البشرة وإزالة تجاعيد السنين

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عمر شويل - جدة ماسك النشا وبذور الكتان من الماسكات الطبيعية الرائعة في تفتيح البشرة وإزالة تجاعيد السنين ويجعل البشرة أكثر نعومة وحيوية، وهو من الوصفات التي تعمل على شد البشرة لأنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة ويزيل علامات الشيخوخة المبكرة ويعمل على إخفائها نهائيًا، ومكونات الوصفة سهلة وبسيطة وتجعلنا نقوم بصنعها في المنزل بكل سهولة بدل من شراء مستحضرات التجميل الأخرى التي تباع في الخارج، وتسبب تلف البشرة على مدي استخدامها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل ماسك النشا وبذور الكتان الرهيب في تبييض البشرة والقضاء على التجاعيد نهائيًا بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات ماسك النشا وبذور الكتان المبهرة

تتكون هذه الوصفة من بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهى كما يأتي:-

ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الزبادي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك النشا وبذور الكتان المبهر في تفتيح البشرة والقضاء على التجاعيد بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يأتي:-

نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها حتى تمتزج جيدًا. نقوم بوضع الخليط على الوجه، ثم ندلك برفق حتى تمتص البشرة الخليط جيدًا. نترك الماسك على الوجه مدة ٢٥ دقيقة حتى يجف تمامًا. نقوم بتدليك الوجه مرة أخرى حتى نزيل بقايا الماسك نهائيًا. نغسل الوجه بالماء البارد وسوف نلاحظ أن البشرة أصبحت بيضاء وخالية من التجاعيد. يفضل وضع الماسك على الوجه يوم بعد يوم حتى نحصل على بشرة جميلة وناعمة.

فوائد ماسك النشا وبذور الكتان للبشرة

سوف نتعرف على بعض الفوائد الجمالية الرائعة التي تحتوي عليها هذه الوصفة وهى كما يلي:-

تساعد على تبييض البشرة، كما تعمل على إزالة التجاعيد نهائيًا.

تحتوي على بعض المواد الطبيعية التي تزيد من نعومة ولمعان البشرة.

يقضي على الدهون الزائدة، كما يعمل على تفتيح مسام البشرة المغلقة.

تساعد على تجديد خلايا وأنسجة البشرة التالفة مما يزيد من نضارة البشرة.

تعمل كمقشر طبيعي رائع لإزالة الجلد الميت والاسمرار نهائيًا.

تساعد على ترطيب البشرة، كما تحميها من الجفاف.

ماسك بذور الكتان للبشرة الدهنية

يحتوي هذا الماسك على المكونات التالية:-

ملعقتان كبيرتان من عسل النحل الخام.

أربعة ملاعق صغيرة عصير ليمون طازج.

ملعقتان كبيرتان بذور كتان.

طريقة التحضير

سوف نتعرف مع حضراتكم على طريقة تحضير ماسك بذور الكتان للبشرة الدهنية وهى كما يلي:-