نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرع طريقة لإزالة الحبر من الشنط الجلد و القماش والأحذية بشكل نهائي في 10 دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة إزالة الحبر من الشنط الجلد, من أكثر الأشياء التي تشغل عدد كبير جدا من الأشخاص وبالأخص الأمهات و السيدات هو اتساخ الشنط الجلد و الاحذية بالحبر أو بالاشياء التي يصعب إزالتها مثل الدهان و طلاء الأظافر, حيث تعد الشنط من علامات الأناقة والجمال التي تتزين به كل سيدة وفتاة, ولكن مع كثرة الاستخدام قد تتعرض الشنط إلي البقع, ومن أكثر البقع التي يصعب جدا إزالتها بالطرق العادية هو الحبر وهذا لأنه يطبع على الأقمشة بكافة أنواعها وبالأخص الشنط الجلد, ولذلك سنقدم من خلال هذا المقال أقوي الوصفات والخلطات التي تزيل بقع الحبر من على الشنط بشكل نهائى.

طرق إزالة الحبر من الشنط الجلد نهائيا

ما أفضل طريقة لإزالة الحبر من على الشنط من أكثر الاسئلة التي تشغل اهتمام الكثير من النساء و الفتيات هو خلطة أو مكون يساعدهم على القضاء على بقع الحبر من على شنط الخروج, ولذلك سنقدم لكم من خلال هذا المقال أقوى الخلطات للقضاء على بقع الحبر بشكل نهائي من على الأقمشة و الجلد الصناعي, ولكن تختلف طرق التنظيف على حسب كل نوع من الأقمشة, وسنقدم لكم طريقة إزالة الحبر من على الشنط الجلد, مكونات الخلطة هي:

ملاعق من معجون الأسنان.

ملعقة من البيكنج صودا.

فرشاة أسنان.

قطعة من القماش المبللة بالماء الساخن.

خطوات تنظيف الحبر من الشنط الجلد

سنقدم لكم خطوات تنظيف الشنط الجلد والأحذية من على الحبر بشكل نهائي في 10 دقائق, الطريقة هي:

أولا نأتي بوعاء ونقوم بوضع معجون الأسنان و البيكنج صودا ونخلطهم مع بعضهم جيدا.

بعد ذلك نأتي بالشنطة الجلد ونقوم بتوزيع هذا الخليط على مكان بقع الحبر.

ثم نقوم بفرك المكان بفرشاة الأسنان جيدا, نظل بفرك هذه المنطقة و ستلاحظين أن بقعة الحبر سوف تزول بكل سهولة.

بعد ذلك نقوم بفرك المنطقة و تنظيف الشنطة الجلد بقطعة من القماش مبلل بماء الساخنة.

ثم نترك الشنطة حتي تجف, وهكذا ستصبح نظيفة مثل الجديدة, يمكنك أيضا استخدام هذه الطريقة على الأحذية الجلدية.

كيفية إزالة الحبر من الشنط القماش البيضاء

سنقدم لكم أسرع طريقة لتنظيف الشنطة القماش بكل سهولة من المنزل, المكونات هي:

ربع كوب من الكلور.

كربونات الصوديوم.

ملعقة من الصابون السائل.

فرشاة.

طريقة تنظيف الشنط القماش من بقع الحبر