6 طرق تلبسي بيهم الجينز في الصيف

مجرد التفكير في لبس الجينز في الصيف ممكن يحسسك بالحر ، وممكن يكون كتير مننا بيستبعد لبس القطع الجينز خلال فترة الصيف بسبب سمك القماش بتاعه ، لو انتي من الاشخاص اللي مش بيعرفوا يلبسوا الجينز في الصيف وبيستبعدوه من دولابهم ، النهاردة هنشارك معاكم 6 طرق للبس الجينز في الصيف. طرق للبس الجينز في الصيف: 1- الطبقات: ممكن تختاري الفيست الجينز تنسقيه فوق فستان صيفي خفيف ، للحصول على لوك صيفي كاجوال سهل. 2- الفستان الجينز: ممكن تختاري الفستان الجينز ، ولكن دوري على الفساتين الجينز اللي خامتها اخف نسبيا (اللي اسمها القماش الشامبراي) بحيث انه يبقى خفيف ومريح زي اي ملابس صيفي تانية ، ممكن كمان تلبسي القمصان الشامبراي فوق الفستان وتربطيه. 3- السالوبيت الجينز: ممكن كمان تختاري سالوبيت جينز فضفاض ، والموديل ال Silhouette من انسب الموديلات للصيف لانه بيكون واسع وده هيضمنلك انك ماتحسيش بالحر. 4- البنطلون الجينز: لو البنطلون الجينز قطعة اساسية في دولابك ، ومع ذلك مش بتحبي تلبسيه في الصيف وبيبقى مش مريح بالنسبة لك ، اختاري الموديلات الواسعة منه زي ال Flared, wide-legged, culottes. 5- اختاري الجينز الابيض: كلنا عارفين القاعدة الذهبية للملابس الصيفي ، وهي اختيار الالوان الفاتحة عشان تمتص حرارة اقل وتخليكي تحسي بالانتعاش ، امشي على القاعدة دي واختاري الجينز الابيض ونسقيه مع قميص جينز ، اختاري معاه البلوزات والقمصان الواسعة. 6- اختاري الجيبات الواسعة: ممكن كمان تختاري الجيبات الجينز ، وتنسقي معاها بلوزة بيضا واسعة او قميص خفيف للوك صيفي مريح. احلى تشكيلة من ال Flip-Flops لموسم الصيف طرق للبس الجينز في الصيفموضة 2022 للصيفموضة الصيفنصائح للبس الجينز

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