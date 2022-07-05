حلويات اقتصادية بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ ومميز وبشكل خرافة

حلويات اقتصادية ، من الحلويات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائها من المحلات، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، بالإضافة إلى فائدتها الصحية، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبسهولة تحضيرها أيضا، بالإضافة إلى أن مكوناتها بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، كما أنها من الحلويات المميزة والرائعة مثل بسبوسة مرملة، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلويات اقتصادية بطريقة سهلة، وبألذ الوصفات.

مكونات حلويات اقتصادية

تتكون حلويات اقتصادية من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

150 جم زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

125 جم سكر.

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من بشر الليمون.

ملعقة كبيرة من مربى المشمش أو مربى البرتقال.

400 جم دقيق.

8 جم بيكنج بودر.

للتزيين

مربى الفراولة.

مربى الخوخ أو المشمش أو حسب الرغبة.

جوز الهند.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل حلويات اقتصادية بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الزبدة والسكر والبيض والملح، ثم نخفق جيدًا بالمضرب اليدوي حتى يصبح القوام كريمي.

ثم نضيف بشر الليمون والمربى، ثم نقلب جيدًا بالمضرب اليدوي.

ثم نضيف الدقيق والبيكنج بودر ونقلب بالملعقة حتى يختفي الدقيق.

بعد ذلك نلم العجين باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة.

ثم نشكل العجينة إلى كرات صغيرة ومتساوية في الحجم ونضغط على كل كرة باليد قليلا.

ثم نرصهم في صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة، ونباعد بين الكرات.

بعد ذلك نقوم بعمل تجويف في كل كرة.

ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها لمدة 15 دقيقة.

بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن.

ثم نغمس كل حبة حلوى في مربى الخوخ، ثم في جوز الهند.

ثم نملأ التجويف بمربى الفراولة.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نقدم حلوى اقتصادية في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل مربى المشمش

المقادير

كيلو من المشمش مقطع قطع صغيرة جدًا.

نصف كيلو من السكر.

عصير ليمونة.

رشة ملح ليمون.

طريقة التحضير

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه قطع المشمش والسكر، ثم نقلبهم جيداً، ثم نترك الوعاء في الثلاجة لمدة ليلة كاملة. ثم نخرج الوعاء من الثلاجة بعد مرور ليلة كاملة، ثم نسكب الخليط في حلة. ثم نضع الحلة على النار ونغطي الحلة وعندما يبداً يغلي الخليط نخفض النار، ثم نزيل الرغوة التي تظهر على السطح. بعد ذلك نقلب الخليط ونتركه حتى تستوي المربى مع التقليب من وقت لآخر. ثم نضيف إلى المربى عصير الليمون وملح الليمون، ثم نقلبهم ونرفع المربى من على النار. ثم نسكب المربى في وعاء ونتركها تبرد، وبعد ذلك تكون جاهزة لتزيين حلويات اقتصادية.

طريقة عمل مربى البرتقال

المكونات

نصف كيلو سكر.

نصف كيلو برتقال مقشر ومقطع قطع صغيرة جداً.

القليل من الماء.

عصير نصف ليمونة.

بشر برتقال.

ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

طريقة التحضير

نضع حلة على نار متوسطة، ثم نضيف إليها البرتقال وبشر البرتقال والقليل من الماء بحيث يغطي الماء البرتقال فقط، ثم نقلب البرتقال من وقت لآخر إلى أن يستوي. ثم نزيل الرغوة التي تظهر على الوجه باستمرار. ثم نضيف السكر ونقلبهم جيدا، ثم نضيف عصير الليمون والهيل المطحون ونقلبهم جيدا. ثم نقلب الخليط باستمرار حتى ينضج. ثم نرفع الحلة من على النار ونترك المربى تبرد، وبعد ذلك تكون جاهزة للاستخدام. وبالهنا والشفا.

نصائح لنجاح حلويات اقتصادية

توجد بعض النصائح التي يجب عليكم اتباعها لنجاح حلويات اقتصادية، وهي كالآتي: