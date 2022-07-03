صاروخ التفتيح.. كريم ميبو والنشا المبهر لتبييض البشرة 7 درجات وإزالة البقع السوداء والتجاعيد في دقائق

كريم ميبو والنشا لتفتيح الفوري للبشرة والجسم ، كلنا نعرف أن كريم ميبو يستخدم في علاج الحروق، والنشا يستخدم في الكثير من وصفات الطعام، ولكن الجديد في هذا المقال أننا نستخدم كريم ميبو والنشا في تفتيح الفوري البشرة والجسم، مع العلم أن هذه الوصفة من أكثر الوصفات التي تأتي بنتيجة مبهرة وأفضل من أي مستحضر تجميل من الممكن أن تراه، مع العلم أن كريم ميبو يحتوي على أعشاب طبيعية تعمل على تفتيح البشرة والتخلص من كل هذه المشاكل، ونحن الآن جئنا إليكم بهذا المقال لكي نوضح لكم مكونات وطريقة تحضير كريم ميبو والنشا في التفتيح الفوري، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات كريم ميبو والنشا في تفتيح الفوري للبشرة

لا غنى عن استخدام كريم مضمون لتفتيح البشرة وعلى وجه الخصوص، بسبب ارتفاع درجة حرارة الشمس، تكون سبب في اسمرار البشرة، بالإضافة إلى أن الأشخاص الذين يذهبون إلى المصيف، بعد رجوعهم من المصيف تكون بشرة سمراء لدرجة شديد، ولذلك تحتاج إلى كريم لكي يعيد لها لونها الطبيعي، ونحن نطلعكم على مكونات كريم ميبو والنشا في تفتيح البشرة:

ربع كوب من نشا الذرة.

علبة كريم ميبو.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

خطوات تحضير واستخدام كريم ميبو والنشا في تفتيح البشرة

قدمنا لكم مكونات كريم تفتيح البشرة في أقل وقت ممكن، مع العلم أن معظم مستحضرات التجميل تأتي بنتيجة بعد فترة طويلة من الوقت، وقد يمل الشخص من وضع الكريم بدون الحصول على نتيجة مرضية، وتتلخص الخطوات في:

يتم إحضار جميع المكونات قبل البدء في تنفيذ الوصفة.

يجب عند شراء كريم ميبو يجب النظر إلى تاريخ الصلاحية.

يجب وضع جميع المكونات مع بعضها البعض.

يجب التقليب جيدا حتى تتجانس جميع المكونات.

يجب تنظيف المنطقة المراد تفتيحها و غسلها بالماء قبل وضع الكريم.

يجب وضع طبقة رقيقة من الكريم على المنطقة.

يجب التدليك حتى يختفي آثر الكريم.

يجب استخدام هذا الكريم مرة واحدة في المساء قبل النوم مباشرة.

كما ذكرت في المقال إنه يمكن أن تتم عملية تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد في ثواني من منزلك بمكونات طبيعية أو باستخدام أحدي الكريمةت الموجود وهي كريم ميبو والنشا حيث يساهم في عملية تبييض البشرة وإزالة التجاعيد من أول إستعمال باستخدام هذه الخلطة الجميلة تحصلي على وجه ابيض من أول إستعمال يعمل على تفتيح البشرة