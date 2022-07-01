طرق العناية بالشعر الكيرلي و الأدوات المستخدمة للعناية بالشعر الكيرلي

طرق العناية بالشعر الكيرلي أمر يتطلب الكثير من المعرفة حتي يمكنك الحصول علي خصلات كيرلي لامعة وغير جافة، ولأن الشعر الجاف لا يكون مفضلاً لدي الكثير من السيدات والبنات فأصبحت الفتيات تفضل معاملة الشعر علي طبيعته ومعالجة الشعر وعمل خصلات الكيرلي اللامعة الحيوية بدل اللجوء إلي مواد الفرد الكثيرة والمختلفة التي تضر الشعر كثيراً وتتسبب في سقوطه بشكل كبير، ومن خلال المقال سوف يتم عرض جميع الخطوات التي يجب اتباعها للعناية بالشعر الكيرلي.

طرق العناية بالشعر الكيرلي

الأدوات المستخدمة للعناية بالشعر موضحة في الفيديو التالي:

من خلال المقال يمكنك التعرف علي حل مشكلة تساقط الشعر، أما عن الخطوة الأولي للعناية بالشعر فهي كالتالي:

اختيار نوع شامبو مناسب : حتي يتم الحفاظ علي حيوية ولمعان الشعر لذلك ينصح باستخدام شامبو خفيف خايل من الكبريتات والبارابين، كما يجب تجنب غسل الشعر كثيراً بالشامبو لان ذلك يؤدي الي نتائج عكسية ويطرد جميع الزيوت الطبيعية التي تفرز من فروة الرأس وتحمي الشعر.

: حتي يتم الحفاظ علي حيوية ولمعان الشعر لذلك ينصح باستخدام شامبو خفيف خايل من الكبريتات والبارابين، كما يجب تجنب غسل الشعر كثيراً بالشامبو لان ذلك يؤدي الي نتائج عكسية ويطرد جميع الزيوت الطبيعية التي تفرز من فروة الرأس وتحمي الشعر. يجب استخدام بلسم للشعر به نسبة عالية من البروتين الذي يعمل علي منح الشعر المزيد من الانسيابية ويمنحه اللمعان اللازم.

به نسبة عالية من البروتين الذي يعمل علي منح الشعر المزيد من الانسيابية ويمنحه اللمعان اللازم. استخدام مشط ذي أسنان واسعة ومتباعد الأسنان على الشعر الكيرلي قبل غسله بالشامبو، ويجب بعد الغسل عدم تسريح الشعر بأي مشط بل يجب إبعاد التشابك عمل كووشينج بأصابع اليد.

واسعة ومتباعد الأسنان على الشعر الكيرلي قبل غسله بالشامبو، ويجب بعد الغسل عدم تسريح الشعر بأي مشط بل يجب إبعاد التشابك عمل كووشينج بأصابع اليد. تجنب استخدام الماء الساخن لان الماء الساخن يزيد من نسبة جفاف الشعر لذا يمكن غسل الشعر بالماء الفاتر.

طرق العناية بالشعر الكيرلي

من خلال المقال يمكنك التعرف علي أحدث ألوان صبغات الشعر 2022، أما عن نصائح أخري يمكن اتباعها للعناية بالشعر يمكنك قراءة التالي: